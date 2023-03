Let op: Valse e-mail over UBO-registratie namens ‘Belastingdienst’

De Belastingdienst waarschuwt dat er een valse e-mail in omloop is die ondernemingen oproept om gegevens voor UBO-registratie te controleren. Criminelen proberen met de officieel ogende e-mail mensen te verleiden om te klikken om ze gegevens afhandig te maken of heimelijk malware te installeren.

In de e-mail staat dat er wijzigingen zijn doorgevoerd met de komst van het UBO-register. De Belastingdienst moet volgens dit valse bericht bij u gegevens controleren die zijn opgegeven bij de KVK. Dat is niet zo. De criminelen achter de phishingmail voeren het gevoel van urgentie op met de melding dat niet tijdig geregistreerde registraties boetes van 4.500 euro kunnen opleveren.

Niet klikken

Ook vraagt de mail om de Berichtenbox-app te installeren. De fiscus adviseert mensen om ook daarop niet te klikken. Bij twijfel, kunt u direct het beste naar de portal Mijn Belastingdienst gaan om te zien of het verzoek écht is verstuurd. Als het bericht hier niet bijstaat in uw correspondentie, is het geen officieel bericht en gaat het hoogstwaarschijnlijk om phishing.

Tips bij twijfelachtige e-mail

Check of de afzender klopt. Let op: soms wordt hier gesmokkeld met officieel ogende adressen die nét iets anders zijn

Controleer of de mail ook in Mijn Belastingdienst staat

De Belastingdienst vraagt u per mail nooit om ergens op te klikken en verwijst naar de eigen portal of app

Meld een verdachte e-mail via valse-email@belastingdienst.nl (vermeld zoveel mogelijk informatie over de e-mail en voeg als mogelijk een screenshot toe).

Een voorbeeld van de mail:

Bron: Belastingdienst

Volg Executive Finance op LinkedIn!