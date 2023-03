“Mensgerichte thema’s moeten hoger staan op de agenda van de boardroom”

Vergeet Human Resources Management, het is tijd voor Human Experience Management. Oftewel: maak organisaties menselijker. Dat is de essentie van De HX Factor. Recent verscheen een Engelse versie van het boek, waarin dertig adviseurs van Deloitte Human Capital inspireren met hun expertise en praktijkvoorbeelden. Er klinkt bewondering door in de stem van Egon Hoppe, hoofd Human Capital, als hij vertelt hoe dit boek tot stand is gekomen. “Het is een enorm teameffort geweest.”

Als je veel specialisten in huis hebt, levert dat een schat aan informatie op als je al die kennis en kunde bundelt. Dat is precies de gedachte achter De HX Factor. “En wij vinden dat we een belangrijk verhaal te vertellen hebben over hoe je moet kijken naar mensen in organisaties”, zegt Hoppe, expert in organisatietransformatie, verandermanagement en leiderschap. Hij heeft een passie voor het helpen van bedrijven om effectiever te worden door middel van leiderschapsontwikkeling en teamprestaties. Human Resources Management (HRM) is daarbij een no-go. Het gaat om Human Experience Management (HXM). “Zet de mens in het hart van het operationele proces. Stel de mens centraal.” Want, zo betogen alle specialisten in het boek: menselijke organisaties zijn gezonder, duurzamer, geliefder, succesvoller en ze leren meer.

Verdiepen in een thema

Liefst dertig adviseurs zetten hun kennis op papier en verzamelden voorbeelden uit de praktijk met concrete handvatten om tot een mensgerichte organisatie te komen. Het boek biedt houvast bij het kiezen van een koers voor als je een verandering teweeg wilt brengen. Het is praktisch, thematisch ingedeeld. Zo is er aandacht voor leren en ontwikkelen, belonen en veranderen, verandermanagement en organisatiedesign. Hoppe: “Wil je iets meer weten over een bepaald onderwerp of speelt een bepaald issue, dan kun je dat specifieke onderdeel erbij pakken. Dit boek is geschikt voor alle HR-professionals, maar ook voor boardrooms en lijnfunctionarissen die zich willen verdiepen in het sturen en veranderen van organisaties. Wij vinden het belangrijk onze kennis te verdiepen en breder te delen, over schotten van de organisatie heen.” De HX Factor is dan ook opgezet vanuit ideologisch uitgangspunt: de auteursopbrengsten gaan naar de Stichting Lezen en Schrijven. “Die zet zich in voor een samenleving waarin iedereen meedoet op deze gebieden.”

“Mensen kiezen steeds bewuster waar ze willen werken. En ze hebben keus genoeg om ergens naartoe te gaan.”

Sturen op beleving van medewerkers

De kern van HXM is de beleving van medewerkers. “Veel bedrijven bekwamen zich in klantbeleving. Hoe mooi is het als je dezelfde inzichten die je gebruikt om klanten aan je te binden, ook gebruikt om jouw medewerkers aan je te verbinden en te behouden”, stelt Hoppe. “Dat doe je door je goed te verdiepen in hoe medewerkers hun weg bewandelen binnen de organisatie. Waarom en hoe ontwikkelen zij zich? Wat maakt dat ze blijven? Of waarom vertrekken ze? Mensgerichte thema’s moeten hoger op de agenda van de boardroom staan. Sterker, als je de agenda van de boardroom legt naast die van de afgelopen jaren en concludeert dat er niet een aardig portie tijd is besteed aan mensgerichte thema’s, dan heb je het niet goed gedaan.”

Na Covid is er al meer aandacht gekomen voor hoe medewerkers een organisatie ervaren en welke knelpunten er zijn. Een positieve ontwikkeling vindt Hoppe. “Werkgevers hebben zich gerealiseerd dat het goed is te kijken naar hoe ze met medewerkers omgaan. Uitval van personeel stond ineens op de agenda. Hoe creëer je goed functionerende teams als er veel ziekteverzuim is? Hoe ga je om met de schaarste op de arbeidsmarkt? We zien dat er veel goede initiatieven zijn, maar ook dat het vaak beter kan.”

Verankeren in fundament

“Het herkennen, binnenhalen en behouden van talent blijft een grote opgave”, vervolgt hij. Dat is een belangrijke reden om mensgerichte thema’s onderdeel te laten zijn van de strategie van het bedrijf. “Kijk naar wat er in de maatschappij gebeurt en geef het een plek. Hoe gaat de organisatie om met fairness, gelijke betaling van man en vrouw. Wat doe je op het gebied van inclusiviteit en diversiteit? Zorg dat je een fundament hebt waarin dergelijke thema’s zijn verankerd. Los van wie je wilt zijn als werkgever. Mensen kiezen steeds bewuster waar ze willen werken. En ze hebben keus genoeg om ergens naartoe te gaan.”

Egon Hoppe: “Zet de mens in het hart van het operationele proces.”

Ga de dialoog aan

De menselijke maat de toon laten voeren in een organisatie, levert volgens De HX factor een gezonde, duurzame, geliefde, kennisrijke en dus succesvolle bedrijfsvoering op. Maar hoe weet je of je op de goede weg bent? “Via data kan je al veel meten. Een medewerkertevredenheidsonderzoek zou je niet één keer per jaar maar vaker moeten houden. Ga actief de dialoog aan met mensen. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de psychologische veiligheid, een belangrijk thema na wat er is gebeurd bij De Wereld Draait Door. Of praat over Black Lives Matter. Het is belangrijk dat werkgevers dit soort thema’s bespreekbaar maken en een stem geven. Bij leiderschap is 360 graden feedback belangrijk. Evalueer inhoudelijk. Hoe heb je het gedaan met elkaar? Hoe is het leiderschap en het samenwerken ervaren? Ben je in staat geweest een prettig leerklimaat te creëren? De manier waarop je samenwerkt is zo ongelooflijk belangrijk voor de kwaliteit die je levert. Daarbij moet je worden gezien en gehoord. Het is zonde als je hier niets mee doet.”

Actueel met webinar

Al vrij snel nadat de Nederlandse versie van De HX Factor was verschenen, ontstond het idee tevens een Engelse versie te maken. Die verscheen in december 2022. “Veel van onze klanten zijn multinationals. We willen niemand uitsluiten”, verklaart Hoppe. Daarnaast is het de intentie om vier keer per jaar een Online Broadcast te organiseren waarbij een aantal specialisten enkele onderdelen uit het boek bespreken. “Deze Broadcasts zijn terug te kijken. We hebben er al één gehad rond het thema beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. We werken momenteel aan een serie Podcasts en een Broadcast over psychologische veiligheid. Veel organisaties vragen zich af hoe het zit met macht en leiderschap in hun eigen organisatie. ‘Hoe zorg ik ervoor dat excessen niet plaatsvinden? En dat mensen zich veilig kunnen uitspreken?’ Als ik dat hoor, denk ik dat het goed is dat wij hier aandacht aan besteden. Het is mooi dat je in Podcasts en Broadcasts een actueel thema kunt aansnijden.”

“Als je inspireert, de juiste snaar weet te raken, zijn mensen tot uitzonderlijke dingen in staat.”

Teamprestatie

Het boek lanceren sluit naadloos aan bij de missie om kennis te delen. Al schud je een boek niet zomaar uit de mouw. Hoppe lacht en verheldert: “Wij zijn consultants en zijn goed in presentaties en vertellen. Schrijven is heel wat anders.” Auteurs Hans van der Heijden en Ronald Meijers dienden als vraagbaak, gaven tips en smolten alle verschillende bijdragen tot één soepel geheel. Of hij er zelf nog wat van heeft opgestoken? “Ja, bijvoorbeeld over strategische personeelsplanning. In het boek staan ook leuke klantvoorbeelden die beeldend maken hoe je iets kunt aanpakken in een organisatie.” Los van helpen op praktisch vlak, met redigeren, maakte Hoppe zich sterk om tijd en ruimte te creëren voor dit project, dat zo breed werd gedragen. “Dit is echt een teamprestatie. Daar ben ik trots op én het was heel leuk om te doen. Bij de boekpresentatie waren alle schrijvers die hebben meegewerkt aanwezig met familie. Iedereen was zo trots en enthousiast. Hartverwarmend om te zien.”

Menselijke interactie

Een missie tot een goed einde brengen past helemaal bij Hoppe, die meer dan twintig jaar leidinggevende functies vervulde bij de Nederlandse krijgsmacht. Zo was hij in lead tijdens verschillende crisissituaties in Nederland en voerde hij als generaal het bevel over de Nederlandse militaire missie in Afghanistan. Over deze periode zegt hij: “De belangrijkste les die ik daar heb geleerd, gaat over menselijke interactie. Als je inspireert, de juiste snaar weet te raken, zijn mensen tot uitzonderlijke dingen in staat. En dat doen ze alleen als er een gevoel van vertrouwen is, als ze weten dat je als leider goed bent voorbereid en je ze niet op een zinloze missie stuurt. Leiderschap krijgt betekenis in menselijke interacties. Vanuit verbondenheid, vanuit een teamgevoel. Daar waar je wordt gezien en gewaardeerd, kun je iets bijzonders neerzetten. Iets voor iemand anders kunnen betekenen is heel waardevol. Dat vind ik een heel belangrijk en groot thema.”

