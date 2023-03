Mondu stelt Eric Weijman aan als Chief Risk Officer

B2B-betalingsbedrijf Mondu heeft de aanstelling van Eric Weijman als Chief Risk Officer aangekondigd. Weijman stapt per 1 april aan boord bij de snelgroeiende FinTech vanuit ABN AMRO Asset Based Finance N.V., een leverancier van lease- en commercial finance producten aan zakelijke klanten.

Weijman brengt meer dan vijftien jaar ervaring in financiële dienstverlening, risicomanagement en technologie mee. Bij ABF was hij bestuurder en verantwoordelijk voor het risicobeheer, zoals krediet-, operationele risico’s alsook het naleven van alle relevante regelgeving. Dit deed hij met een team van 150 internationale risk professionals.

Weijman deed professionele ervaring op in verschillende relevante vakgebieden, onder meer als Credit Risk Portfolio Manager, Manager Liquidity and Funding binnen Asset and Liability Management, en Lead Product Owner. Als CRO speelde hij een cruciale rol bij het risicobeheer om de Covid-19-pandemie te doorstaan, de relevante regelgeving na te leven en tegelijkertijd relevant te blijven voor ABF’s klanten.

Ondernemerschap en innovatie

Over zijn nieuwe rol bij Mondu zegt Eric Weijman, CRO: “Na een geweldige tijd in een corporate omgeving voelde ik me geroepen om bij een organisatie aan de slag te gaan waar ondernemerschap en innovatie meer op de voorgrond leidend zijn. De oprichters en C-suite van Mondu zien risicomanagement als een groeimotor van het bedrijf, waarbij de duurzame strategie en sterke focus mij overtuigde van de enorme potentie die Mondu heeft op mondiale schaal. Op basis van mijn ervaring in asset-based financiering, herken ik een groeiende behoefte van MKB-bedrijven aan B2B-betalings- en werkkapitaal oplossingen die passen binnen het huidige digitale tijdperk. Ik ben ervan overtuigd dat Mondu koploper zal blijven in deze interessante en enorme markt.”

In zijn nieuwe functie bij Mondu zal Weijman toezicht houden op het beheer en de beperking van risico’s binnen het bedrijf. Zijn standplaats is het Nederlandse kantoor van het bedrijf, dat in oktober van vorig jaar werd geopend toen Mondu uitbreidde naar de Nederlandse markt. Tot de Nederlandse klanten behoren onder andere Orderchamp, Gorilla Grip en Chefstore.

