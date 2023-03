‘Nancy McKinstry van Wolters Kluwer heeft hoogste salaris van AEX’

Er kan er maar één het hoogste salaris van de AEX-ceo’s hebben en die ene lijkt al een paar jaar alleen maar Nancy McKinstry van Wolters Kluwer te kunnen zijn. Ondanks een daling van haar jaarinkomen met 4 procent naar 14.476.000 euro, incasseerde ze over 2022 nog ruim 3 miljoen euro meer dan de volgende gelukkige, de begin dit jaar afgezwaaide topman van Shell Ben van Beurden. Dat meldt De Telegraaf.

Dat McKinstry minder verdiende dan in het voorgaande jaar, heeft weinig met de prestaties van WoltersKluwer over 2022 te maken en de scores die haar bonus bepaalden, maar des te meer met de tussentijdse ontwikkeling van de koers.

De oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen en inflatie die deze tot gevolg had, trekt ook zijn sporen door de beloningsparagrafen van de AEX-bedrijven van 2022. De pijn in de portemonnee die de consument voelde als gevolg van de hoge inflatie, leverde ceo’s van Shell, Ahold Delhaize, Unilever en Heineken extra hoge bonussen op, omdat hun beloning direct of indirect van omzet afhing.

