De Nederlandse Gwen van Berne is sinds zes maanden Global Chair van IMA. Ze kijkt terug op de eerste helft van haar termijn en blikt vooruit naar de zes maanden die nog voor haar liggen. Naast haar rol als voorzitter bij IMA is ze CFO bij Oikocredit, een leidende sociale investeerder. Diversiteit heeft ze hoog op de agenda staan en haar doel als voorzitter is om ‘te verbinden en inspireren’.

Dat juist ik als niet-Amerikaan dit jaar tot voorzitter ben benoemd is een bewuste keus. We geloven bij IMA heel erg in de kracht van diversiteit. Wij als financeprofessionals zijn de vaandeldrager van objectieve besluitvorming. Ik ben ervan overtuigd dat échte objectieve besluitvorming alleen tot stand komt wanneer je met veel verschillende mensen om tafel gaat zitten.

Betere beslissingen maken

Laat ik IMA zelf als voorbeeld nemen. Onze board bestaat uit zesendertig mensen, de helft hiervan is vrouw, van verschillende culturele achtergronden en verschillende leeftijden. We hebben tien nationaliteiten in de board van verschillende leeftijden, waardoor ik met behulp van hun input met een frisse blik naar vraagstukken kan kijken. Dat is niet alleen omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen, maar ook omdat we ervan overtuigd zijn dat we hierdoor betere beslissingen maken. Dit maakte ik in mijn rol als voorzitter direct mee: als de eerste niet-Amerikaan op deze stoel kan ik soms door mijn Nederlandse achtergrond onverwachte vragen stellen en zo de organisatie op nieuwe of andere manieren uitdagen om actueel en relevant te blijven.

“Een divers team geeft je meer oog voor de gevoeligheden en ontwikkelingen in de verschillende regio’s.”

Oog hebben voor verschillende perspectieven is belangrijker dan ooit. We leven in een turbulente tijd. Covid en de oorlog in Oekraïne hebben een behoorlijke impact op de financiële markten wereldwijd. Daarbij worden bedrijven steeds meer afgerekend op de impact die ze op milieu en maatschappij hebben. Zo heb ik tijdens de afgelopen maanden gezien dat een divers team je meer oog geeft voor de gevoeligheden en ontwikkelingen in de verschillende regio’s. Juist als organisatie die actief is op vijf verschillende continenten moeten we ons daar bewust van zijn. Wij leveren wereldwijd onze kennis aan Finance professionals en nemen daarbij altijd een politiek neutrale positie in. Maar ook wij worden geraakt door geopolitieke spanningen, zoals sanctiemaatregelen en lokale ontwikkelingen of belemmeringen. Dan helpt het als je “ears and eyes on the ground” hebt. Denk dan bijvoorbeeld aan prijsfluctuaties of betaalmogelijkheden maar ook aan verschillen in hoe landen met Covid zijn omgegaan.

Ruimte voor een ander perspectief

Mijn missie als voorzitter is om mensen te inspireren door vooruit te denken, met diversiteit op elk niveau in de organisatie. Maar een divers team samenstellen alleen is niet voldoende. Je moet een organisatie creëren waarbinnen ook echt ruimte is voor een ander perspectief. Zo ontstaat er een team dat zaken van meerdere kanten bekijkt, en tot vernieuwende oplossingen komt. Als voorzitter probeer ik daarom ook om ruimte te maken voor mensen die in een homogene cultuur wellicht minder gehoord zouden zijn. Het is de kunst om sturend en bezielend te zijn zonder een groot ego.

