‘Promotie voor financieel directeur Huawei die vastzat in Canada’

Meng Wanzhou wordt per 1 april voorzitter van het Chinese technologieconcern Huawei, meldt het Duitse persbureau DPA op basis van bronnen. Die benoeming kan gevoelig liggen in de Verenigde Staten. Ze zat eerder jarenlang vast in Canada omdat de Amerikanen haar ervan verdachten te hebben gelogen over handelscontacten met een bedrijf uit Iran, waar Amerikaanse sancties tegen zijn ingesteld. Zo zou ze de bank HSBC hierover hebben misleid.

Meng is de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei en was de afgelopen jaren al financieel directeur van het bedrijf. Volgens DPA moet haar promotie dan ook worden gezien als een volgende stap in een opvolgingsplan voor haar 78-jarige vader, die als topman de dagelijkse leiding bij Huawei in handen heeft.

Wereldnieuws

In 2018 werd Meng wereldnieuws toen ze werd gearresteerd in Canada. In afwachting van een eventuele uitlevering aan de VS moest Meng in Vancouver blijven. Na jaren van onderhandelingen lukte het haar in 2021 om een deal te sluiten met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Daarmee kwamen de aanklachten tegen haar te vervallen en werd de Canadese uitleveringszaak stopgezet.

Amerikaanse sancties tegen Huawei bleven wel van kracht. Volgens mediaberichten overweegt de Amerikaanse president Joe Biden momenteel zelfs om de strafmaatregelen verder aan te scherpen, bijvoorbeeld door de toegang van Huawei tot computerchips van belangrijke Amerikaanse leveranciers als Qualcomm of Intel te blokkeren.

Beschuldigd van spionage

Huawei wordt door de VS beschuldigd van spionage, wat het bedrijf zelf met nadruk heeft ontkend. De Amerikanen hebben het concern al op een zwarte lijst gezet, waardoor het gebruik van technologie van Huawei in communicatie- en netwerkapparatuur is verboden. De netwerkapparatuur van Huawei is inmiddels ook verwijderd of geblokkeerd in veel andere landen. In Nederland levert het bedrijf bijvoorbeeld geen kernapparatuur voor 5G meer aan Nederlandse telecombedrijven.

Volg Executive Finance op LinkedIn!