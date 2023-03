Ralph Hamers treedt terug als topman van Zwitserse bank UBS

De Nederlandse topman van de Zwitserse bank UBS, Ralph Hamers, legt zijn functie neer met ingang van 5 april. Dat doet hij nadat UBS de geplaagde branchegenoot Credit Suisse had overgenomen.

Hamers wordt opgevolgd door Sergio Ermotti, die hij zal begeleiden gedurende een overgangsperiode. De Zwitserse Ermotti is geen onbekende: hij was al topman bij de grootste bank van Zwitserland van 2011 tot 2020. Daarna volgde de 57-jarige Hamers, daarvoor topman bij ING, hem op.

Overname Credit Suisse

UBS nam Credit Suisse, de op één na grootste bank van Zwitserland, anderhalve week geleden over. Dat gebeurde nadat er op de aandelenbeurzen grote onrust was ontstaan rond de bank na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten. Het aandeel van Credit Suisse ging hard onderuit.

Hamers geeft in een verklaring aan dat de integratie van Credit Suisse “de belangrijkste taak van UBS” is, en dat hij alle vertrouwen in zijn opvolger heeft. “Ik doe een stap opzij in het belang van de nieuwe gecombineerde entiteit en haar belanghebbenden, waaronder Zwitserland en haar financiële sector.”

Uitstekend werk

Voorzitter van de raad van commissarissen Colm Kelleher stelt dat Hamers zijn werk “uitstekend” heeft gedaan. “Onder zijn leiding heeft UBS de sterke punten opgebouwd die ons in staat hebben gesteld Credit Suisse te stabiliseren en te zorgen voor een succesvolle integratie”, aldus Kelleher. Daarbij spreekt hij nu wel van “nieuwe prioriteiten” in het licht van de overname. Om die aan te pakken, krijgt Ermotti het vertrouwen om de fusie tussen UBS en Credit Suisse verder uit te werken, “die zo essentieel is voor de klanten, werknemers en beleggers van beide banken en voor Zwitserland”.

