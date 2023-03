Ronald van den Berg aan de slag als CFO EQOM Group

Ronald van den Berg (53) is aangesteld als CFO van erotiekconcern EQOM Group, het moederbedrijf van onder meer EasyToys en Christine le Duc. Van den Berg is de opvolger van Wouter Iwema, die de functie van director of finance invulde.

Voorheen was Van den Berg CFO bij e-Luscious, het moederbedrijf van Wijnvoordeel, Wijnbeurs, Colaris en Koffievoordeel. Nadat hij in 1999 RA werd, ging hij werken bij KPMG Transition Services. Daar deed hij ervaring op in financial audit en mergers en acquisitons bij KPMG. Van den Berg volgde de opleiding tot registeraccountant aan de Universiteit van Amsterdam.

De EQOM Group is een consortium van grote erotiekbedrijven, dat producten levert aan zowel consumenten als winkels. De omzet moet in 2025 zijn gegroeid tot 500 miljoen euro. Dan moet het bedrijf niet alleen Europees marktleider maar ook een wereldspeler zijn.

Volg Executive Finance op LinkedIn!