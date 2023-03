The Connected CFO – meer dan alleen de cijferaar van weleer

Bij een ‘Connected CFO’ denkt men wellicht allereerst aan automatisering en de inzet van technologie. Tegenwoordig is, om echt ‘connected’ te zijn, de verbinding met alle gelederen van de organisatie net zo belangrijk. Een toekomstgerichte CFO is veel meer een ‘people manager’ dan voorheen.

Data driven decisions

Business Intelligence, om grote hoeveelheden data om te zetten in bruikbare informatie, is beschikbaar binnen alle lagen van de organisatie. Door de ontwikkelingen hierin krijgen finance professionals een veel bredere rol dan voorheen. De Connected CFO is verworden tot een teamplayer die vooruitkijkt, samenwerkt met de business en bijdraagt aan de strategische doelen van een organisatie. Een ‘libero’ die de verschillende afdelingen helpt om data driven decisions te maken, hun eigen prestaties te meten en te verbeteren. Veel organisaties hebben een BI tool aangeschaft, software waarmee een dashboard kan worden opgesteld waarop je alle relevante stuurinformatie in één oogopslag real time kunt volgen. Het is als het ware een schil over alle data- en informatiebronnen heen. De belangrijkste vraag is echter: wat wil je daarop zien? Dat kunnen naast financiële ook niet-financiële KPI´s zijn, bijvoorbeeld informatie uit het HR-systeem en de productieplanning. Maar ook informatie over duurzaamheid in het kader van de EU-regels over ESG of marketinginformatie, om beter zicht te krijgen welke effecten bepaalde acties op de omzet hebben. Je wilt ervoor zorgen dat iedereen altijd beschikking heeft over relevante stuurinformatie.

Live dashboard van de BI tool

De selectie van de KPI´s voor zo´n dashboard moet samen met het bredere management plaatsvinden, het liefst met een ervaren externe partij die dit begeleidt, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. Bij de implementatie is het ook van groot belang dat men stopt met het raadplegen van de oude informatiebronnen en statische rapportages. Het grote voordeel van een live dashboard in een BI tool is namelijk dat iedereen binnen de organisatie met dezelfde informatie werkt. De CFO krijgt hiermee steeds meer een centrale rol in de organisatie. Dat betekent dat deze ook bedreven moet zijn in storytelling: maak aan iedereen binnen de organisatie duidelijk wat jouw financiële verhaal betekent voor hun werkzaamheden en vice versa. En bepaal samen, in het belang van de strategie van de onderneming, waar je met elkaar op wilt gaan sturen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!