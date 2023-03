Vooruitgang op het gebied van vrouwen in leidinggevende functies stokt

Een, door de pandemie veroorzaakte, verandering in het werkveld heeft voor vrouwen in senior leiderschap geringe vooruitgang opgeleverd, zo blijkt uit het onderzoek 2023 van Grant Thornton’s International Business Report (IBR) naar vrouwen in het bedrijfsleven in de wereldwijde middenmarkt. Tenzij culturen ontwikkelen die mensen in hun kracht stellen door flexibele manieren van werken en zij aanvullende stappen ondernemen om vrouwen in hogere leidinggevende functies te ondersteunen, zal in 2025 wereldwijd slechts 34% van de senior leiderschapsposities in bedrijven in het middensegment worden bekleed door vrouwen.

Hoewel het totale aantal vrouwen in senior leidinggevende functies blijft stijgen, blijkt uit het meest recente onderzoek van Grant Thornton dat de vooruitgang traag verloopt. Het afgelopen jaar is het aantal vrouwen slechts met een half procentpunt gestegen tot 32,4%, en slechts 13% sinds het onderzoek in 2003 voor het eerst werd uitgevoerd.

Meer vastberadenheid tonen

“De drempel van 30% werd gezien als een ‘kantelpunt’ dat een versnelling naar meer genderevenwicht op de werkvloer zou betekenen. Gezien de gestage verandering sinds de middelgrote ondernemingen in ons onderzoek 30% hebben bereikt, is het duidelijk dat we nu meer vastberadenheid moeten tonen om de voordelen van diversiteit optimaal te benutten,” zegt Karitha Ericson, global leader of network capability and culture. “De toenemende nadruk op verantwoord ondernemen en wereldwijde normen zet bedrijven onder druk om diverse leiderschapsteams te vormen. Als ze dat niet doen wordt het moeilijker om kapitaal aan te trekken en investeerders aan te trekken.”

“Het is duidelijk dat de finishlijn voor gendergelijkheid in leidinggevende functies nog niet in zicht is. Dit is een marathon, geen sprint. Ik denk dat vrouwelijke rolmodellen in leidinggevende functies een belangrijk middel zijn in deze marathon. Zij stimuleren andere vrouwen om ook hogerop te komen, door te laten zien dat het mogelijk is”, zegt Monique Pisters, Partner international tax en IBC director bij Grant Thornton Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven in het middensegment zich hebben gericht op opvolgingsplanning om meer vrouwen in senior leidinggevende posities te krijgen. Hiertoe rekenen zij ook programma’s voor mentorschap, coaching, leiderschapsontwikkeling en welzijn. Bedrijven moeten nu hun aandacht richten op het ontwikkelen van transparantere trajecten naar leiderschap en meer transparantie bij werving, promoties en prestaties. “Duidelijkheid en gelijke kansen met betrekking tot elk aspect van leidinggevende functies, van werving tot prestatiebeoordelingen, is van cruciaal belang”, volgens Ericson.

Flexibel werken accepteren

Daarnaast zal het aantal vrouwen in leidinggevende functies aanzienlijk toenemen als meer bedrijven flexibel werken accepteren en de juiste organisatiecultuur ontwikkelen om dit te ondersteunen. Uit onderzoek van Grant Thornton is gebleken dat bedrijven waar flexibele, hybride en thuiswerkmodellen worden gehandhaafd het hoogste aantal vrouwen in leidinggevende functies kennen. In middelgrote bedrijven die voor een hybride manier van werken hebben gekozen, is 34% van de senior leidinggevenden vrouw, terwijl dat in bedrijven die volledig flexibel zijn en waar het personeel kiest hoe het werkt, 36% is. In bedrijven in het middensegment met overwegend kantoormodellen is slechts 29% van de leidinggevenden vrouw.

“Veel bedrijven omarmen geen hybride of flexibele manieren van werken, waardoor vrouwen gedwongen worden om parttime werken te overwegen, wat hun loopbaanontwikkeling in de weg kan staan”, zegt Karitha. “En bedrijven die geen flexibele werkmethoden hebben, zijn vaak minder aantrekkelijk voor oudere vrouwen.”

