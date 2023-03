Wereldbank: verloren decennium in de maak voor wereldeconomie

Bijna alle wereldwijde economische krachten die de afgelopen drie decennia voor vooruitgang en welvaart hebben gezorgd, vervagen. “Een zorgwekkende trend. Er zou een verloren decennium in de maak kunnen zijn voor de wereldeconomie”, staat in een rapport van de Wereldbank.

Als gevolg hiervan zal de gemiddelde wereldwijde economische groei tussen nu en 2030 naar verwachting met ongeveer een derde afnemen vergeleken met het tempo van het eerste decennium van deze eeuw. Dat komt neer op een afname tot ruim 2 procent groei per jaar.

Voor opkomende economieën daalt de groei, van 6 procent per jaar tussen 2000 en 2010, tot 4 procent per jaar gedurende de rest van dit decennium. “Deze dalingen zouden veel sterker zijn in het geval van een wereldwijde financiële crisis of een recessie”, aldus de Wereldbank.

Ernstige gevolgen

Volgens het instituut heeft de aanhoudende daling van de groei “ernstige gevolgen” voor de mogelijkheden om de groeiende problemen zoals hardnekkige armoede, inkomensverschillen en klimaatverandering, aan te pakken. “Maar deze daling is omkeerbaar”, voegt de Wereldbank daaraan toe. Daarvoor is wel beleid nodig dat “werk stimuleert, de productiviteit verhoogt en investeringen versnelt.”

Volgens het instituut “zijn we het aan toekomstige generaties verplicht om beleid te formuleren dat robuuste, duurzame en inclusieve groei kan opleveren”. Bij het huidige beleid stelt de Wereldbank vast dat het maximale groeitempo van de wereldeconomie op de lange termijn, zonder dat de inflatie aangewakkerd wordt, tegen 2030 zal dalen tot een dieptepunt in drie decennia.

