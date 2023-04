Zien Group stelt Ruben Satink aan als CFO

Zien Group, de moedermaatschappij van Eden Hotels, kondigt twee aanstellingen in het leadership team aan: Jens Gmiat (links op de foto) als Head of Operations en Ruben Satink als CFO. Beiden gaan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van het ambitieuze groeiplan van Zien Group, voor zowel het bestaande portfolio als toekomstige acquisities. Beide zijn in maart 2023 met hun functie gestart.

Satink heeft meer dan twintig jaar ervaring in financiën en strategie. Tijdens zijn carrière heeft hij op vier continenten en in zeven landen gewerkt, waaronder acht jaar in Rusland, Centraal- en Oost-Europa. Hij brengt ervaring met zich mee na eerdere functies bij bedrijven variërend van grote ondernemingen tot familie- en PE-bedrijven.

Hij heeft tien jaar gewerkt op internationale markten bij GE, daarna stapte Satink over naar Randstad Uitzendbureau waar hij als VP Finance & Strategy werkzaam was in Europa. Daarna heeft hij de functie van Finance Director Europe & Asia bekleed bij de wereldwijde grondstoffenhandelaar ED&F Man, voordat hij overstapte naar een van ’s werelds grootste modemerken: PVF Corp, als Business Control en Investor Relations Director. Satink werd in 2019 CFO bij IT-consultancybedrijf Levi9.

Satink vervangt voormalig CFO Joost Peeperkorn, die zijn loopbaan vervolgt bij een van de aandeelhouders van Zien Group.

