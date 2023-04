“Aandeelhouders en commissarissen moeten vaker met elkaar in gesprek over de beloning van bestuurders”

Aandeelhouders en commissarissen moeten intensiever, vaker en op basis van gelijkwaardigheid de dialoog aangaan over bestuurdersbeloningen en excessen. Extra wetgeving is geen zaligmakend instrument om beloningsexcessen te voorkomen. Dat zijn de voornaamste conclusies van een onderzoek naar de effectiviteit van de ‘say-on-pay’-wetgeving in verschillende landen dat beloningsonderzoeksbureau Reward Value in opdracht van Eumedion heeft uitgevoerd.

Aanleiding voor het onderzoek waren de bevindingen en de conclusies uit het Eumedion-evaluatierapport van het 2022-seizoen van aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s). Eumedion constateerde daarin onder meer dat commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen vrijwel niks doen met een negatief stemadvies van de AVA over het beloningsverslag.

Eumedion vroeg vervolgens Reward Value om te onderzoeken of bijvoorbeeld een bindende AVA-stem over de bestuurdersbeloningen, zoals Frankrijk en Zwitserland hebben, effectiever is om beloningsexcessen en -commotie tegen te gaan. Uit het onderzoek komt nu overtuigend naar voren dat meer wetgeving niet de beste manier is om tot meer disciplinering van commissarissen en minder excessen te komen. Beter naar elkaar luisteren en het beter gebruiken van de bestaande rechten lijken effectiever.

Structurele tekortkomingen

Wel zal Eumedion in het kader van de evaluatie van de Europese richtlijn aandeelhoudersrechten aandacht vragen voor een aantal structurele tekortkomingen in de richtlijntekst, zoals de situatie dat de AVA meerdere keren een beloningsbeleid verwerpt, zonder dat de onderneming bereid is om het beloningsbeleid fundamenteel aan te passen.

