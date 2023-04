Björn Krook opvolger van vertrokken Paul van Beers als CFO Ebusco

Ebusco heeft Björn Krook aangesteld als CFO. Deze benoeming is noodzakelijk, omdat Paul van Beers heeft aangegeven, in verband met zijn gezondheid, per direct terug te treden als CFO en lid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur bedanken Van Beers voor zijn waardevolle bijdrage in de afgelopen jaren en wensen hem veel gezondheid en succes voor de toekomst. Peter Bijvelds, CEO van Ebusco voegt hieraan toe: “Dankzij Paul’s uitgebreide expertise en schat aan ervaring hebben we de afgelopen jaren een enorme groei kunnen realiseren. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn waardevolle bijdrage en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.

Tegelijkertijd is Ebusco ervan overtuigd dat Krook de juiste achtergrond heeft om het stokje van Van Beers over te nemen als CFO ad interim. “Niet alleen heeft Björn ons bedrijf het afgelopen jaar al grondig leren kennen als Investor Relations & Sustainability Manager, hij voegt ook veel expertise toe dankzij meer dan 20 jaar ervaring in het bankwezen. Daarmee kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan de volgende groeifase van Ebusco en we kijken ernaar uit om het bedrijf samen op te schalen.”

