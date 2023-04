Blog Jaap Koelewijn: Inflatie zit nog niet in haar hok

De afgelopen weken kwamen er cijfers naar buiten die wijzen op een daling van de inflatie. In de VS dook de inflatie onder de 5 procent. In ons land piekten we op 14 procent, maar nu zijn we terug naar 8 procent. Dat lijkt goed nieuws, maar helaas is het schijn die bedriegt.

Als we kijken naar de onderliggende cijfers, dan is er reden tot zorg. In de VS zijn het vooral de lagere energieprijzen die in goede zin doortikken. Uiteraard speelt daarbij mee dat zowel de gas- als olieprijzen fors zijn gedaald, hoewel de olieprijs de afgelopen weken weer gestegen is. Voedsel blijft ook in de VS duur. De sterk stijgende huurprijs – die in de VS in het inflatiecijfer zitten – is een belangrijke oorzaak voor het relatief hoog blijven van de inflatie. De krappe arbeidsmarkt in de VS leidt tot hogere lonen.

Ook bij ons helpt het dat de energieprijzen dalen. Maar helaas: voedsel blijft duur. Verder zien we in ons land de lonen de afgelopen maanden fors oplopen. Dat zal zich vroeg of laat vertalen in hogere prijzen.

Structureel karakter

Ik heb weinig hoop dat de autoriteiten op de korte termijn zullen besluiten de rente minder snel te verhogen. Het risico is dat de inflatie – die begint bij dure energie en problemen in de aanvoerketens – een structureel karakter krijgt. Er is de centrale banken veel aan gelegen om de inflatie ‘uit het systeem’ te beuken.

Het vasthouden aan het anti-inflatiebeleid is niet zonder risico’s. Nog geen maand geleden waren de financiële markten in de ban van problemen bij Amerikaanse banken (de SVB) en Crédit Suisse. Vooral in de VS was de hogere rente de katalysator van de problemen. De obligatieportefeuille van deze bank was door de hogere rente fors gedaald. Toen de rekeninghouders hun geld terughaalden moest men de verliezen nemen. Alleen dankzij de steun van de overheid kon een ongeluk worden voorkomen.

Hogere rente noodzakelijk

Vanuit het oogpunt van inflatiebestrijding is een hogere rente noodzakelijk. Maar dat conflicteert met een ander doel: financiële stabiliteit. Dat betekent dat men zowel in Europa als de VS behoedzaam moet opereren. Want niet alleen bij banken tikken er een paar bommen. Denk ook aan de grote vastgoedportefeuilles en beleggingen in private equity die met geleend geld zijn gefinancierd. Die risico’s worden bepaald niet kleiner.

Wat de zaak compliceert, is dat overheden fors geld blijven uitgeven. De Nederlandse overheid geeft op grote schaal geld uit voor energiecompensatie en dure programma’s voor stikstofreductie. Dat jaagt de inflatie aan. Niet voor niets klaagt DNB-president Knot over de hoogte van de overheidsuitgaven.

Het probleem van de reductie van inflatie kan daarom niet alleen op het bordje van de centrale banken liggen. De overheden zouden ook hun bijdrage moeten leveren. Als altijd geldt: goed beleid is een balanceeract. Het worden spannende tijden.

Auteur: Jaap Koelewijn

