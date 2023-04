De recessie die geen recessie werd

Voor de Europese Centrale Bank is het uitblijven van een recessie gek genoeg slecht nieuws. De rente zal verder omhoog gaan, blogt Bert Colijn.

Nu ik mijn winterjas alweer even niet heb aangehad, is het tijd om terug te blikken op de afgelopen winter. Iedereen had het er afgelopen herfst over: de economie leek snel op weg naar een recessie. Maar die verwachting kwam niet uit. Dat is makkelijk te verklaren. De zorgen waren terecht, maar doordat overheden de signalen serieus namen, is er veel steun beschikbaar gesteld en daarnaast was er de warme winter. Dit hielp om gasvoorraden hoog te houden en daarmee prijzen te laten dalen. Daardoor zijn de zwaarste scenario’s voor wat betreft een energiecrisis voor deze winter niet uitgekomen.

Slecht nieuws voor ECB

De Europese economie stagneerde wel in het vierde kwartaal en in het eerste kwartaal lijkt het maar net een beetje beter te gaan. Zo is het dus niet zo dat de economie florissant presteert, maar in elk geval beter dan in de herfst werd verwacht. Omdat een recessie vermeden is, heeft dit als resultaat dat de inflatie niet zo snel daalt als bij een recessiescenario hoort. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is dat gek genoeg slecht nieuws. We hebben ECB-president Christine Lagarde bijvoorbeeld horen zeggen dat een milde recessie niet genoeg is om inflatie te beteugelen. Nu er geen recessie is gekomen, lijkt de ECB de rente verder te blijven verhogen.

Jaar van zwakke groei

Wij verwachten dan ook dat de ECB in mei en juni nog een keer een renteverhoging van 0,25 procentpunt doorvoert. De energiecrisis is in een mildere fase beland en dat gaat vooralsnog een licht positieve impact op de economie hebben. Denk aan de bedrijven die nu weer tegen lagere energiekosten kunnen produceren en aan de mildere inflatie voor consumenten. Daardoor lijkt het grootste risico voor de economie nu juist vanuit de ECB zelf te komen. Wij verwachten dat het drukkende effect van het monetaire beleid dit jaar breed zichtbaar zal worden en zal bijdragen aan een jaar van zwakke groei. Als dat de inflatie beteugelt – en het begint erop te lijken dat het de goede kant op gaat – zal men daar in Frankfurt tevreden op terugkijken.

Dit blog is eerder verschenen op de website van onze collega’s van Vastgoedmarkt.

