Doorstart Lightyear, maar curator verkoopt wel demovoertuigen

Zonneautomaker Lightyear uit Helmond maakt in afgeslankte vorm een doorstart, maar de curator gaat komende tijd wel een deel van de voorraden van het eerder failliet gegane bedrijf verkopen. Hieronder vallen ook enkele (demo)voertuigen van het eerste model Lightyear 0. Deze maand is er een speciale onlineveiling om nog geld te verdienen voor het uitbetalen van schuldeisers. Op een kijkdag op woensdag 19 april kunnen geïnteresseerden de wagens in het echt komen bekijken, laat curator Reinoud van Oeijen weten.

Dat Lightyear een doorstart zou maken was eigenlijk al in februari aangekondigd, nadat samen met loyale investeerders binnen een dag acht miljoen euro was opgehaald. Maar toen werd nog een kleine slag om de arm gehouden. Het was namelijk nog wachten op goedkeuring van het doorstartplan door de curator.

Uitermate complex proces

Van Oeijen geeft aan dat hij zijn fiat nu heeft gegeven. “Het was een uitermate complex proces”, stelt hij in een verklaring. “Toch hebben we dit in relatief korte tijd kunnen doen. Met veel verschillende belangen en een ingewikkelde structuur was dat niet eenvoudig.”

De doorstart vindt plaats in een volledig nieuw bedrijf dat massamodel Lightyear 2 moet gaat bouwen. In dat nieuwe bedrijf is volgens eerdere berichten plaats voor ongeveer honderd van de oorspronkelijke ruim zeshonderd medewerkers.

“We hebben het belang van de werknemers uit binnen- en buitenland zo goed mogelijk proberen te behartigen”, aldus Van Oeijen. “Tegelijkertijd hebben we ook voor de schuldeisers de schade zo beperkt mogelijk getracht te houden. Op deze manier was er een kans op een doorstart.” Ook alle patenten van Lightyear en zonnencellendochterbedrijf Lightyear Layer uit Venray gaan mee naar de nieuwe onderneming die de naam Lightyear Technologies krijgt.

