Finance week: begin cijferseizoen in VS

Beleggers op de aandelenbeurs in Amsterdam gaan een verkorte handelsweek tegemoet omdat de Europese markten op paasmaandag nog dicht bleven. Ook op Goede Vrijdag werd niet gehandeld. Maar het belooft wel een belangrijke week te worden, want er moet nog worden gereageerd op het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag naar buiten kwam. Ook komen er nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en begint het kwartaalcijferseizoen in New York met resultaten van grote banken.

Wall Street was vrijdag eveneens gesloten, maar is maandag wel geopend. Uit het banenrapport bleek dat de groei van de werkgelegenheid in de VS in maart verder is afgezwakt. De laatste tijd zijn er meer signalen dat de Amerikaanse economie aan het afkoelen is en er zijn zelfs zorgen over een recessie. Mogelijk kan de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, het daardoor nog rustiger aan gaan doen met het verhogen van de rente om de inflatie aan te pakken. De Fed zou zelfs kunnen stoppen met renteverhogingen.

Inflatiecijfers VS

Woensdag worden inflatiecijfers uit de VS over maart gemeld. Ook komen dan de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed, waaruit meer duidelijk kan worden over het rentebeleid. In Europa staat ook nieuwe inflatiegegevens op de rol, onder meer uit Nederland.

De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo publiceren vrijdag kwartaalcijfers. Die zullen nauwlettend bestudeerd worden gezien de recente onrust in de bankensector. Topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase, de grootste bank in de VS, zei onlangs dat die crisis voorbij lijkt te zijn en goede kwartaalprestaties voor de banken te verwachten.

Eerste cijfers op het Damrak

Op het Damrak openen deze week navigatiedienstverlener TomTom, apothekentoeleverancier Fagron en laadpalenexploitant Fastned de boeken. Verder houdt supermarktconcern Ahold Delhaize woensdag een aandeelhoudersvergadering. Vakbond FNV heeft acties gepland bij die vergadering om de grote inkomensongelijkheid voor winkelpersoneel van Ahold Delhaize onder de aandacht te brengen. Milieudefensie gaat ook een protest houden omdat het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com te weinig zou doen tegen klimaatschade. Telecombedrijf KPN houdt eveneens zijn jaarvergadering.

De Amsterdamse AEX-index eindigde donderdag 0,5 procent hoger op 759,84 punten. Elders in Europa waren koerswinsten tot 1 procent te zien. De hoofdgraadmeters in New York gingen tot 0,8 procent vooruit.

