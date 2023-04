Finance week: drukke week vol kwartaalcijfers

Beleggers staan voor een drukke week waarin veel bedrijven met kwartaalcijfers komen, zoals uitzendconcern Randstad en telecombedrijf KPN. Ook internationale bedrijven openen de boeken, waaronder Facebook-moeder Meta Platforms, voedings- en verzorgingsmiddelenproducent Unilever en techbedrijf Amazon.

Met name dinsdag en woensdag zijn drukke dagen. Zo presenteren op dinsdag verfproducent AkzoNobel, chipbedrijf ASMI en Randstad hun cijfers over de eerste drie maanden van 2023. Op woensdag volgen onder meer nog chipmaker Besi en chemicaliëndistributeur IMCD.

Aandeelhoudersvergaderingen

Verder zijn er ook verschillende aandeelhoudersvergaderingen gepland, zoals bij de Veldhovense chipmachinebouwer ASML en ING. Activisten van Extinction Rebellion hebben aangekondigd actie te gaan voeren bij de vergadering van ING, die maandag plaatsvindt. Daarmee willen zij de bank naar eigen zeggen dwingen af te stappen van het financieren van de fossiele industrie.

Op macro-economisch gebied kijken beleggers onder meer uit naar cijfers over de economische groei, inflatie en lonen in de Verenigde Staten. Met die publicatie heeft de Amerikaanse centrale bank bijna alle informatie in handen voor de rentevergaderingen in mei. Ook in Europa vinden die vergaderingen die maand plaats. Vrijdag zal duidelijk worden in hoeverre de economie in de eurozone zich het afgelopen kwartaal heeft ontwikkeld, bij de publicatie van de voorlopige cijfers.

Terughoudende beurzen

In afwachting van de rentevergaderingen volgende maand, leek de stemming op de Europese beurzen voor het weekend terughoudend. De AEX bewoog vrijdag niet veel, en sloot met een winst van 0,1 procent op 762,19 punten. De Midkap daalde 0,6 procent tot 929,68 punten, onder meer doordat flitshandelaar Flow Traders kelderde na flink minder winst te hebben geboekt. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs eindigden zo’n 0,5 procent hoger.

Ook op Wall Street was de algehele stemming vrijdag afwachtend. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 33.808,96 punten. De brede S&P 500 won ook 0,1 procent tot 4133,52 punten, evenals techbeurs Nasdaq, die daarmee sloot op 12.072,46 punten.

Volg Executive Finance op LinkedIn!