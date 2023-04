Finance week: volop aandacht voor kwartaalcijfers

Beleggers richten komende week hun blik volop op het nieuwe kwartaalcijferseizoen. Dat kende vorige week al de aftrap in de Verenigde Staten waar grote banken als JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citi de boeken openden, net als luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines en American Air Lines.

In Nederland komen deze week ook enkele grote bedrijven met cijfers. Met name woensdag wordt daarbij een drukke dag, als onder meer chipmachinemaker ASML, bierbrouwer Heineken en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway een inkijkje geven in hoe het ervoor staat. Ook bedrijven als distributeur B&S, groothandelsbedrijf Sligro en softwarebedrijf en betalingsdienstverlener CM.com komen met resultaten.

Veel aandeelhoudersvergaderingen

Verder zijn er ook veel aandeelhoudersvergaderingen, zoals bij postbedrijf PostNL, Heineken, ABN AMRO, databedrijf RELX en verfproducent AkzoNobel. Bij zeker een deel van die bedrijven zullen milieuactivisten van zich laten horen. Dat gebeurde afgelopen week bijvoorbeeld ook al bij supermarktconcern Ahold Delhaize en bouwbedrijf BAM.

Ook buiten Nederland komen opnieuw flink wat bedrijven met kwartaalcijfers. Blikvangers zijn onder meer streamingdienst Netflix, luchtvaartmaatschappij easyJet, cosmeticamerk l’Oréal en maker van elektrische auto’s Tesla.

Economische groei

Op macro-economisch gebied kijken beleggers vooral uit naar cijfers over de economische groei in China en de eurozone. Ook de Chinese winkelverkopen zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden omdat die veel zeggen over het herstel van de economie van de Aziatische grootmacht na de lange reeks van zelfopgelegde coronalockdowns die de economie sterk vertraagden. Ook komen er definitieve cijfers over de Europese inflatie in maart.

Afgelopen week sloten de Europese beurzen af met lichte winst. De AEX-index ging 0,1 procent hoger het weekend in op 761,40 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 947,92 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,5 procent omhoog. Op Wall Street keerde vrijdag de rentevrees terug. De bekende Dow-Jonesindex zakte 0,4 procent tot 33.886,47 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,2 procent tot 4137,64 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,4 procent en sloot op 12.123,46 punten.

