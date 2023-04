Forbes: rijkste man en vrouw ter wereld allebei Fransen

De rijkste man en vrouw ter wereld komen allebei uit Frankrijk, meldt de Franse tak van zakenblad Forbes dat opnieuw zijn jaarlijkse lijst met superrijken heeft opgesteld. De rijkste man is Bernard Arnault, de topman van luxeconcern LVMH met modehuizen als Louis Vuitton en Christian Dior. De erfgename van L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, is de meest vermogende vrouw van de wereld.

Arnault heeft volgens Forbes het grootste fortuin van de wereld, dat wordt geschat op zo’n 211 miljard dollar, ongeveer 193,5 miljard euro. Het zakenblad meldde eerder al dat hij tijdens de coronacrisis profiteerde van een sterke vraag naar luxeproducten. Ook de heropening van de horeca en belastingvrije aankopen van reizigers deden het bedrijf goed.

Musk niet meer op 1

In de Forbes-lijst van vorig jaar stond Arnault nog op plek drie en was Elon Musk de rijkste man. Musk werd vorig jaar op papier veel armer door een waardedaling van zijn Tesla-aandelen. Forbes schatte ook in dat hij te veel heeft betaald voor Twitter.

Bettencourt Meyers en haar familie bezitten met 80,5 miljard dollar een stuk minder geld. In euro’s is dit ruim 73,8 miljard. In 2019 overleed haar moeder Liliane Bettencourt, toen de eigenaresse van L’Oréal en de rijkste vrouw van de wereld. Haar dochter en erfgename Françoise nam daarna zowel het cosmeticaconcern over als de titel van rijkste vrouw ter wereld.

Turbulentie

Forbes verwijst ook naar de turbulentie op de beurs. Het zakenblad stelt dat ook de rijkste mensen hier wat van hebben gemerkt. “Bijna de helft van de miljardairs zijn armer dan een jaar geleden.”

In de lijst staat de Nederlandse Charlene de Carvalho-Heineken op plek 119. Zij en haar familie bezitten volgens Forbes 14,7 miljard dollar, bijna 13,5 miljard euro. Dat maakt haar volgens de ranglijst een van de rijkste vrouwen van de wereld. De Carvalho-Heineken heeft een deel van de aandelen in het bierconcern in handen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!