iDeal internationaal betaalsysteem, Nederlandse grootbanken ook in EPI

Betaaldienst iDeal wordt samen met zijn technologieleverancier Payconiq overgenomen door het European Payments Initiative (EPI). Doel van de overname is om iDeal ‘up te graden’ naar een internationaal betaalsysteem.

iDeal-eigenaar Currence legt uit dat er voor Nederlandse gebruikers van het betaalsysteem – ontwikkeld door ABN AMRO, ING en Rabobank – voorlopig niets verandert. Wel zal na verloop van tijd de naam veranderen, al zou dat pas over enkele jaren gebeuren wanneer er één Europees merk gelanceerd wordt.

Erkenning van het succes

De Nederlandse Vereniging van Banken noemt de overname door EPI een erkenning van het succes en het belang van iDeal als grootste account-to-account-betaalmethode in de eurozone. Internationaal zou er langer met belangstelling worden gekeken naar het betaalsysteem van de Nederlandse banken.

Ook deelnemers in EPI

EPI – een initiatief met aandeelhouders als Credit Agricole, Deutsche Bank en BNP Paribas – bouwt aan een paneuropese betaalmethode die is gebaseerd op instant payments. Daarbij zal iDeal het fundament vormen. Door de overname worden nu ook ABN AMRO, Rabobank en ING deelnemers in EPI.

Digitale wallet

Het Europese initiatief is druk bezig met het ontwikkelen van een digitale wallet voor betalingen, vergelijkbaar met Apple Pay en Google Pay. Ook komen er systemen voor directe betalingen van rekening naar rekening. Eind dit jaar is daarvoor een eerste pilot gepland in Frankrijk en Duitsland, waarna andere Europese landen in een later stadium zullen volgen. Hoeveel geld er met de overname is gemoeid is onbekend.

