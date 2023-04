“Ik ben een transformatietijger”

In de rubriek Forecast stelt Executive Finance vragen aan een CFO of financieel directeur. Op die manier leren we hem of haar beter kennen. Zowel persoonlijk als professioneel. Deze keer stellen we negen vragen aan registercontroller Niels Batstra, sinds januari CFO van IT-dienstverlener Interstellar.

1. Wat is uw functie en hoe zou u uw functie omschrijven aan een kind van vijf jaar?

“Ik ben CFO zoals dat heet. Dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor het geld en de strategie. Welke koers varen we in grote lijnen met het bedrijf? Samen met mijn collega Maarten van Montfoort die CEO is, de baas, zijn we het bestuur van het bedrijf. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij contracten mogen tekenen. Samen zijn we ook verantwoordelijk voor de 650 mensen die bij Interstellar werken. We proberen ervoor te zorgen dat ze de juiste dingen doen, opdrachten genoeg hebben en we willen het bedrijf laten groeien. Bovenal willen we ook daarbij plezier hebben in ons werk. We willen op een prettige manier samenwerken. Ik zeg trouwens zelf ook wel eens in onze organisatie: ‘leg het me uit alsof ik een driejarige ben’. In ICT-dienstverlening barst het van de Engelse termen en afkortingen. Soms moet ik dan maar even, als niet-ICT’er, om uitleg vragen. Ieder zijn eigen vak. Ons bedrijf bestaat uit diverse ICT-dienstverleners. Van cybersecurity tot aan werkplekken en clouddiensten. Interstellar is ontstaan uit een samenbundeling van tien door investeringsmaatschappij Quadrum Capital gekochte ICT-bedrijven.”

2. Wat staat er op uw planning?

“Je kunt zeggen dat ik een transformatietijger ben. Ik ben zestien en een half jaar interimmer geweest. Vanaf 2013 heb ik voornamelijk transformatie-opdrachten gedaan. Nu ben ik voor het eerst in lange tijd weer in vaste dienst. Dat paste omdat dit een bedrijf in transformatie is. Interstellar is nu nog een holding boven de tien afzonderlijke bedrijven. Dat betekent dat we tien verschillende administraties hebben, verschillende ERP-pakketten, verschillende marketingstrategieën en tien finance- en hr-afdelingen. We gaan met de tien bedrijven op zoek naar de beste manier om schaalbaar te worden, zodanig dat we ook synergiën uit die verschillende ICT-disciplines ontwikkelen. Interstellar wordt daarbij de platformorganisatie waar op termijn via overnames ook meerdere bedrijven bij aan kunnen haken. Daarbij willen we de waarde van de merken zoals Pinewood, Exite of Ask Roger niet verloren laten gaan. Om het zo te zeggen: we gaan aan de slag met het binnenwerk van het horloge, maar willen ook gezamenlijk naar buiten treden. Zodat een bedrijf dat bij het ene onderdeel klant is, ook profijt kan hebben van het aanbod van een andere onderneming uit de Interstellar-groep. Verder willen we gaandeweg versimpelen. We hebben 39 entiteiten en dat brengt onnodige kosten met zich mee om te voldoen aan wet- en regelgeving. Juridisch gezien laten we het een en ander fuseren.”

“We hebben voor de recente economische hick up geherfinancierd, dus dat raakt ons niet.”

3. Waar ligt de grootste prioriteit?

“Communiceren intern over wat er gaat veranderen. Dat is best spannend, want vaak vinden mensen veranderen spannend. Ik was laatst op een congres en daar werd me gevraagd twee zaken aan mezelf te veranderen. Ik nam mijn bril af en trok mijn schoen uit. Toen werd me gevraagd om zeven dingen te veranderen. Dat deed ik. Op een gegeven moment werd het raar. Want ik kon niet in mijn blootje op dat podium gaan staan. Toen kwam er iemand uit de zaal en die trok mijn schoen aan en zette mijn bril op. Moraal van dit verhaal: verandering kan mogelijkheden bieden die onverwacht zijn. Zeker nu we onze go to market-strategie en ons target operating-model tegen het licht houden. Kunst daarbij is wel dat we niet te veel naar binnen kijken. Sterker nog: de winkel blijft gewoon open en we maken processen beter en efficiënter. Het is dan ook geen reorganisatie. Integendeel. Voor iedereen hebben we plaats en het marktpotentieel dat we hebben is maar liefst 5,5 miljard euro. Terwijl we nu als groep een omzet behalen van 170 miljoen euro. We zijn er dus nog lang niet. Met een flinke dosis ambitie geven we nu dus vorm aan het neerzetten van een goede organisatie die de ideale customer journey neerzet. Als CFO kijk ik daarbij ook naar het verkoopmodel. Kunnen we meer en meer van eenmalige verkopen naar een abonnementsmodel, oftewel monthly recurring revenue, voor onze ICT-diensten toe?”

4. Welke invloed hebben de economische omstandigheden op uw bedrijf?

“Het heeft geen effect op onze forecast. We hebben voor de recente economische hick up geherfinancierd, dus dat raakt ons niet. Daarbij hebben we een renteplafond begrensd. Het enige effect dat optreedt bij een hogere rente op de financieringsmarkt is te zien bij overnames. Kopers willen minder betalen voor overnames, maar die reality check zie je nog niet terug bij verkopers die, zeker in de ICT, hoge waarderingen aanhouden. Wij zijn actief in overnames, maar kijken hierbij wel kritisch of de waardering terecht is.”

Niels Batstra: “Ik krijg energie als ik zaken voor elkaar krijg.”

5. Hoe ontspant u zich?

“Ik krijg energie als ik zaken voor elkaar krijg. Daarom ook al die interimopdrachten en deze transformatie bij Interstellar. Ik word doodmoe als ik alleen maar op de winkel hoef te passen. Als ik echt even weg van het werk wil zijn, dan zijn er volop mogelijkheden. Ik woon in Den Haag, dus het strand van Scheveningen is dichtbij. Ik mag ook graag hiken in de natuur. Daar was de vakantie in Noorwegen in de zomer van 2022 een mooie gelegenheid voor. Daarnaast fitness ik, net als de CEO. Als het enigszins kan voordat de werkdag begint. Dat doe ik drie à vier keer per week. Dat houdt ook de geest fit. Als laatste noem ik het bezoeken van festivals zoals Rock Werchter. Heel gaaf om daar Metallica te hebben gezien.”

6. Met welke vakgenoot zou u wel eens een week willen ruilen?

“Ik ben nog nooit CFO van een enorm grote corporate geweest en ik kijk met interesse naar de problemen waar Philips in zit met zijn apparaten die slaapapneu moeten tegengaan. Hoe ga je als organisatie met die problemen om? Hoe weet je als CFO de verliezen te beperken? Hoe communiceer je naar de markt toe? Hoe beheersbaar is überhaupt zo’n organisatie? Het zou een interessante oefening zijn om daar eens mee te lopen. Ik heb overigens niet de illusie dat ik in een week die problemen kan verhelpen. Maar ik zou wel graag een fly on the wall in de bestuurskamer zijn.”

“Ik ben nog nooit CFO van een enorm grote corporate geweest en ik kijk met interesse naar de problemen waar Philips in zit met zijn apparaten die slaapapneu moeten tegengaan.”

7. Willem de Ronde, CFO bij HR-dienstverlener Visma | Raet, stelde vorige keer de vraag voor de volgende CFO in deze rubriek: “Wat is uw rol als financial in het MVO-beleid? Ziet u MVO meer als kostenpost of meer als toegevoegde waarde die een organisatie aan haar medewerkers biedt?”

“CSRD en ESG maken dat het een verplicht onderdeel van het werk van de CFO, maar los van die verplichting, zie ik het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit op te pakken. Daarbij moeten wij als financials de cijfers om op te sturen verzamelen. Dat gaat over onderwerpen als CO2-uitstoot, diversiteit en maatschappelijke impact. Ik moet zeggen dat dit onderwerp bij ons bedrijf nog in de kinderschoenen staat. Maar uiteindelijk willen we naar businesscases toe waarin niet alleen de financiële implicaties, maar ook de maatschappelijke gevolgen worden meegenomen. Dan kun je dus ook echte keuzes maken. Een businesscase kan financiën ‘rondgemaakt’ worden, maar als je te veel maatschappelijke schade maakt, is dat een showstoppper.”

8. Hoort ESG bij de CFO thuis?

“Het vak van de CFO heeft wel de neiging ongebreideld uit te dijen. Als het onderwerp niet bij inkoop, marketing, productie of sales past, dan kan het naar de financieel directeur. Een beetje een afvoerputje. Maar in het geval van duurzaamheid heb ik er geen moeite mee. Niet-financiële kerngegevens integreren in de managementcontrol, vind ik het vak kleurrijker maken. Wij kunnen als financials ook goed data modelleren in dashboards, aansturing en zaken als een PDCA-cyclus.”

9. Welke vraag wilt u stellen aan de volgende CFO of financieel directeur?

“ChatGTP is hot and happening. In hoeverre maakt ChatGTP het werk van jou als CFO makkelijker? Bijvoorbeeld bij het opschrijven van processen en het maken van plannen. Wellicht heb je er al een goede kapstok aan? Of krijg je een structuur voor je stuk aangereikt? Ik ben zeer benieuwd in hoeverre CFO’s dit als behulpzaam ervaren.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!