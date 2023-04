IMF-bewindvoerder: schuw verdere renteverhoging niet

Centrale banken moeten zolang dat nodig is doorgaan met het opvoeren van de rente om de inflatie te bestrijden. Daarbij moeten ze zich niet onnodig laten beïnvloeden door de recente onrust in de bankensector, waarvoor andere instrumenten kunnen worden ingezet. Dat vindt bewindvoerder Paul Hilbers van het Internationaal Monetair Fonds.

De Nederlander, die in het bestuur zit van het IMF, erkent in gesprek met het ANP dat het momenteel een “gecompliceerde tijd” is voor centrale banken. Ze zijn bezig om de rente flink op te voeren om de forse prijsstijgingen een halt toe te roepen. Het idee is dat lenen dan duurder wordt wat de vraag in de economie, en daarmee de “nog steeds veel te hoge inflatie”, moet afremmen.

Problemen

Maar doordat de rente zo snel oploopt kunnen financiële instellingen met problemen te maken krijgen, legt Hilbers uit. Dat laatste gebeurde onlangs toen in de Verenigde Staten twee banken omvielen. Daarnaast raakte het Zwitserse Credit Suisse in problemen en die grote bank moest worden gered om te voorkomen dat de financiële stabiliteit in gevaar kwam.

Door deze onrust waren er vorige maand ook analisten die dachten dat bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank (ECB) een pas op de plaats zou maken en even zou wachten met het verder opvoeren van de rente. De ECB kwam evenwel toch gewoon weer met een nieuwe verhoging. Wel kwamen de beleidsmakers uit Frankfurt niet meteen met een nieuwe voorspelling over een mogelijke volgende rentestap, iets wat ze bij het voorgaande rentebesluit wel hadden gedaan.

Rente belangrijkste instrument

Hilbers merkt op dat centrale banken moeten zorgen voor zowel monetaire stabiliteit als financiële stabiliteit. Maar volgens hem is het een misvatting dat beleidsmakers echt een keuze moeten maken tussen beide vormen van stabiliteit. “De rente is het belangrijkste instrument voor de inflatie. Maar daarnaast kunnen centrale banken voor de financiële stabiliteit andere instrumenten gebruiken.”

Dan gaat het bijvoorbeeld om het opzetten van stresstesten, zodat banken zo goed mogelijk voorbereid zijn op mogelijke financiële schokken. Ook kunnen de autoriteiten volgens Hilbers noodfinanciering verstrekken als er toch banken in problemen komen. Hij benadrukt dat er in Europa sedert de vorige crisis daarvoor niet voor niets een zogeheten afwikkelmechanisme is opgetuigd.

Weerbaarder

Het IMF-bestuurslid is momenteel daarom ook niet bang voor een nieuwe bankencrisis zoals in 2008. De oorzaak van de financiële problemen lag destijds anders, zegt hij. “Dat ging om problemen met hypotheken in de Verenigde Staten. Dat zien we nu niet.” Ook is de financiële sector volgens Hilbers sindsdien een stuk weerbaarder geworden door het invoeren van strengere eisen, zeker in Europa.

