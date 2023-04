Inspiratie voor het verplichte PE-onderwerp duurzaamheid

Het NBA-bestuur heeft ‘duurzaamheid’ als verplicht PE-onderwerp aangewezen voor 2023. Duurzaamheid wordt in dit kader breed ingestoken, zo vallen onder het verplichte onderwerp ook de thema’s ESG (Environmental, Social en Governance). Iedere accountant dient volgend jaar minimaal acht uur te besteden aan ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. De wijze waarop u invulling geeft aan de verplichting is vormvrij en zal (mede) afhankelijk zijn van het werkveld en het huidige kennisniveau. Hoe vult u dit in? Executive Finance geeft inspiratie.

Het besef dringt bij accountants door dat ze in duurzaamheid een belangrijke rol kunnen, nee móeten spelen. De accountant is deskundig als het om kwaliteit en informatie gaat. Maar al die kennis op financieel gebied kan ook op niet-financieel terrein worden ingezet. Financiële en niet-financiële informatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beiden gaan om mensen, om processen, om strategische beslissingen. En het is niet meer dan logisch dat accountants hun werkgebied gaan verbreden. Koplopers onder de accountants hebben duurzaamheid al in hun controleaanpak geïntegreerd.

Lees ook: Voortvarend aan de slag met de CSRD

Rapporteren over duurzaamheid

Vanaf boekjaar 2024 moeten beursgenoteerde en grote ondernemingen rapporteren over duurzaamheid. En om hun impact op ecologisch, sociaal en bestuurlijk niveau te kunnen meten en rapporteren zullen zij ook hun klanten en leveranciers om duurzaamheidsinformatie vragen. Gezien de controleverplichting vanuit de nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijn gaat de NBA er dan ook vanuit dat accountants ook in andere rollen dan die van controlerend accountant steeds vaker te maken krijgen met duurzaamheid in hun beroepspraktijk. Bijvoorbeeld als opsteller van duurzaamheidsverslaggeving of als adviseur van mkb-bedrijven. Ook deze accountants hebben meer kennis nodig om deze rol goed te kunnen vervullen in de praktijk.

Onderwerpen voor uw PE-portfolio

Hoewel de NBA op basis van de diverse werkvelden en ontwikkelniveaus een ontwikkelaanpak op maat heeft ontwikkeld bepaalt u zelf uw leerdoel en de wijze waarop u invulling geeft aan dat leerdoel.

Het voldoen aan uw verplichting is vormvrij. U kunt een cursus volgen maar denkt u ook eens aan: intervisie, learning on the job, coaching, vakliteratuur lezen, onderzoek doen, deelname aan een NBA-community (bijv. Accounttech of Planet Finance), webinars en presentaties bijwonen, collegiaal overleg of een combinatie van leeractiviteiten. Hoe vertaalt u het onderwerp Duurzaamheid naar uw PE-portfolio? Een aantal suggesties:

Deze e-learnings vind u in Finance Academy E-learning. Klik hier voor nog veel meer e-learningonderwerpen.

Finance Academy E-learning

Leeromgeving Finance Academy E-learning bevat cursussen met een breed scala aan onderwerpen die voor controllers van belang zijn. Met het platform kunt u uw leerdoelen verwezenlijken en kennis vergaren om op de toekomst voorbereid te zijn volgens de nieuwe richtlijn voor Permanente Educatie. U kunt geheel vrijblijvend een gratis e-learning proberen om de omgeving te leren kennen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!