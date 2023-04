Jeroen Hemmen herbenoemd als CFO van Kendrion

In de algemene vergadering van aandeelhouders van Kendrion zijn CEO Joep van Beurden en CFO Jeroen Hemmen herbenoemd. Daarnaast kwam Everien Slijkhuis in de Raad van Commissarissen.

Slijkhuis is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Kendrion voor een periode van vier jaar. Slijkhuis heeft ruime nationale en internationale ervaring in financiële en IT-functies en is momenteel CFO en managing director van Hydratec Industries, een beursgenoteerd technologiebedrijf in industriële systemen en high-tech componenten. Slijkhuis volgt Jabine van der Meijs op als voorzitter van het Audit Committee. Van der Meijs was sinds 2016 lid van de Raad van Commissarissen.

Van Beurden en Hemmen herbenoemd

Daarnaast werd Joep Van Beurden herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur en CEO voor een periode van vier jaar per 1 december 2023 en werd Jeroen Hemmen herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur en CFO voor een periode van vier jaar per 1 juli 2023.

Hemmen werd tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 7 juni 2019 benoemd tot CFO van Kendrion en lid van de Raad van Bestuur. In 2005 trad Jeroen Hemmen in dienst bij Kendrion als Group Treasurer en in 2010 werd hij benoemd tot Group Controller. Vervolgens vervulde hij verschillende (financiële) leidinggevende functies, waaronder Finance Director Industrial Division, Director Strategic Initiatives en Finance Director Automotive.

Rabobank en AVEBE

Voordat Hemmen bij Kendrion kwam, bekleedde hij functies op het gebied van financiële planning en treasury bij de Rabobank en AVEBE. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gecertificeerd financieel analist, erkend door de European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS).

De aandeelhouders keurden, naast de herbenoemingen en de benoeming, ook de uitkering van een dividend van 0,72 euro per aandeel goed. Dat komt neer op een uitkering van 50 procent van de genormaliseerde nettowinst voor afschrijving over 2022. De betaling van het dividend geschiedt in contanten of, naar keuze van de aandeelhouders, in de vorm van gewone aandelen.

