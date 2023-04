Kind Technologies stelt Ton Wallast aan als CFO

Kind Technologies heeft Ton Wallast benoemd tot Group CFO. Wallast is een ervaren CFO en zat voorheen meer dan zeven jaar in de raad van bestuur van Priva.

Samen met oprichters Alex Kind (CEO) en Richard Vialle (CS&IO) wordt Wallast verantwoordelijk voor het groepsmanagement en de uitvoering van de strategie. Zijn focus komt te liggen op finance, IT en M&A.

Sterke leider

In een reactie over de aanstelling van Wallast zegt Vialle: “Wij zijn blij en enthousiast om Ton naast ons te hebben om samen het bedrijf verder te laten groeien, op te schalen en verder te professionaliseren. Onze internationale groei via organische groei en ‘buy and build’ vereist een sterke leider voor de financiële strategie en controle.”

Wallast: “Ik vind het geweldig om deel te nemen aan het ambitieuze groeipad van Kind Technologies. Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan haar positieve missie en strategie en ben verheugd om verbonden te blijven met deze prachtige industrie en de inspirerende mensen die hier werken.”

