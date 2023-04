Natalie Knight als CFO aan de slag bij Stellantis

Stellantis heeft Natalie Knight aangesteld als CFO. Zij is de opvolger van Richard Palmer. Hij verlaat het bedrijf per 30 juni 2023. Knight is momenteel nog CFO van Ahold Delhaize, maar kondigde daar eerder haar vertrek aan.

Voordat Knight in 2020 in dienst trad bij Ahold Delhaize, was ze CFO bij Arla Foods in Denemarken. Daarvoor bekleedde ze senior financiële posities in Duitsland en de Verenigde Staten.

Bewezen leiderschap

“Ik ben verheugd met de komst van Knight bij Stellantis”, vertelt CEO Carlos Tavares. “Met haar ervaring en bewezen leiderschap op het gebied van bedrijfstransformatie, inclusief een duidelijke ESG-focus, is zij precies de juiste leider om de Dare Forward 2030-strategie van Stellantis verder te versnellen.”

“Met haar ervaring en bewezen leiderschap op het gebied van bedrijfstransformatie is zij precies de juiste persoon om de Dare Forward 2030-strategie van Stellantis verder te versnellen”, aldus Tavares.

Volg Executive Finance op LinkedIn!