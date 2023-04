Nieke Martens nieuwe CFO van Vitens

De aandeelhouders van Vitens hebben op 21 april de voordracht van Nieke Martens, als nieuwe CFO van Vitens, bekrachtigd. Het profiel van Martens sluit uitstekend aan op de bestuurlijke uitdagingen voor Vitens. Ze start 15 mei 2023 haar nieuwe functie bij Vitens.

Martens studeerde bedrijfseconomie aan Tilburg University en deed de master of business addministration (MBA) aan INSEAD Business School. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring opgedaan bij ABN AMRO, Van Lanschot Kempen en Rabobank. Martens voelt sterke verbondenheid met de maatschappelijke wateropgave en wil haar krachten graag inzetten om Vitens als bedrijf en als organisatie verder te ontwikkelen.

Vernieuwend financieel beleid

CEO Jelle Hannema zegt in een reactie: “Ik ben blij dat we ons bestuur versterken met de expertise die Nieke meebrengt. We staan midden in de watertransitie met enorme uitdagingen om onze klanten van water te blijven voorzien. Dat vraagt ook om vernieuwend financieel beleid. Ik ben ervan overtuigd dat Nieke ons bedrijf daarbij kan verder helpen.”

Martens: “Ik kijk ernaar uit om de strategie “Elke druppel duurzaam” samen met de collega’s tot uitvoering te brengen. De komende jaren moeten een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt in het waterecosysteem om zowel de continuïteit als verduurzaming te borgen. Dat is voor mij een belangrijke reden er nu voor te kiezen om mijn ervaring op het gebied van transformatie, digitalisering en finance voor Vitens en Nederland in te gaan zetten.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!