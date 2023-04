Onderzoek: Cybercriminele organisaties lijken steeds meer op echte bedrijven

Trend Micro, organsitie in cyberbeveiliging, beschrijft in een nieuw rapport dat cybercriminele organisaties zich, naarmate ze groter worden, steeds meer gaan gedragen als echte ondernemingen. Dit gaat gepaard met eigen kosten en uitdagingen.

Jon Clay, VP threat intelligence bij Trend Micro: “De cybercriminaliteit professionaliseert snel: groepen beginnen overeenkomsten te vertonen met legitieme bedrijven. Ze nemen in complexiteit toe naarmate hun inkomsten groeien. Grote cybercriminele organisaties zijn moeilijker te beheren en gaan gebukt onder ‘kantoorpolitiek’, slechte prestaties en vertrouwensproblemen. Dit rapport benadrukt het belang van inzicht in de omvang van cybercriminele organisaties.”

Een typische organisatie besteedt 80% van haar operationele uitgaven aan lonen. Dit cijfer is ongeveer even hoog (78%) voor kleine cybercriminele organisaties, aldus het rapport. Ook uitgaven aan en investeringen in de IT-infrastructuur (servers, routers, VPN’s), virtual machines en software komen overeen.

Drie soorten organisaties

Het onderzoek beschrijft drie soorten organisaties.

Kleine cybercriminele organisaties (zoals de antivirus-dienst Scan4You):

• Hebben één managementlaag, 1 tot 5 personeelsleden en een jaarlijkse omzet van minder dan 500 duizend dollar.

• De leden vervullen vaak meerdere rollen binnen de groep en hebben daarnaast een dagtaak.

• De meeste cybercriminele organisaties vallen onder deze groep. Ze werken vaak samen met andere cybercriminele organisaties.

Middelgrote cybercriminele organisaties (zoals bulletproof hoster MaxDedi):

• Hebben meestal twee managementlagen, 6 tot 49 werknemers en een jaarlijkse omzet tot 50 miljoen dollar.

• Ze beschikken vaak over een hiërarchische organisatiestructuur met één persoon aan de top.

Grote cybercriminele organisaties (zoals ransomwaregroep Conti):

• Hebben vaak drie managementlagen, meer dan 50 medewerkers, en meer dan 50 miljoen dollar aan jaarlijkse omzet.

• Beschikken over lager management en toezichthouders.

• Implementeren effectieve operational security (OPSEC) om te voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt en werken vaak samen met andere cybercriminele organisaties.

• De leidinggevenden zijn doorgewinterde cybercriminelen en huren meerdere ontwikkelaars, beheerders en pentesters in; ook voor de korte termijn.

• Ze kunnen verschillende afdelingen hebben (zoals IT en HR) en zelfs aan prestatiebeoordelingen doen.

Volgens het rapport kan kennis van de omvang en complexiteit van een cybercriminele organisatie cruciale aanwijzingen opleveren voor onderzoekers. Denk dan aan, onder andere, op welk soort gegevens er gejaagd moet worden.

Grotere cybercriminele organisaties kunnen bijvoorbeeld lijsten met werknemers, financiële overzichten, bedrijfsgidsen en handleidingen, documenten over fusies en overnames, details over crypto wallets van werknemers en zelfs gedeelde agenda’s hebben. Inzicht hierin kan wetshandhavers in staat stellen beter te prioriteren welke groepen moeten worden achtervolgd en aangepakt.

Volg Executive Finance op LinkedIn!