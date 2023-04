Ralph Rijnders nieuwe directeur Register Belastingadviseurs

Ralph Rijnders is benoemd tot nieuwe directeur van het Register Belastingadviseurs. Per 1 mei begint Rijnders aan zijn functie.

Rijnders is een verenigingsdier in hart en nieren en is al jarenlang betrokken RB-lid. In de periode van 2016-2019 was Rijnders voorzitter van Jong RB en van 14 oktober 2022 tot 1 april 2023 was hij algemeen bestuurslid. Rijnders heeft ervaring als partner bij middelgrote accountants- en belastingadvieskantoren in de algemeen fiscale praktijk waar hij sturing gaf aan vijftig tot honderd medewerkers.

Lees ook: CPB: belastingen zijn geen wondermiddel om gedrag bij te sturen

Dynamiek vereniging

Chantal Moelands: “Wij zijn erg blij met de komst van Ralph als algemeen directeur. Hij kent de vereniging goed en is bekend met de dynamiek van onze vereniging. Dat is precies wat het bureau nu nodig heeft. In zijn rol als algemeen directeur zal Ralph de focus gaan leggen op de communicatie en verbinding tussen de leden, het bureau en het bestuur.”

Lees ook

Helft experts vindt fiscaal voordeel bedrijfsopvolging te ruim

Belastingdienst tornt niet aan fiscaal verschoningsrecht

Volg Executive Finance op LinkedIn!