RJ-Uiting 2023-5: Evaluatie toepassing IFRS 16 ‘Leases’ in hoofdstuk 292 ‘Leasing’

Als onderdeel van zijn beleid en mede naar aanleiding van vragen uit de praktijk heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) de toepassing van IFRS 16 ‘Leases’ als onderdeel van hoofdstuk 292 ‘Leasing’ geëvalueerd. De RJ heeft geoordeeld dat uit deze evaluatie geen wijzigingen in hoofdstuk 292 ‘Leasing’ nodig zijn. De mogelijkheid om IFRS 16 toe te passen blijft onveranderd beschikbaar.

In 2018 en 2019 heeft de RJ in hoofdstuk 292 ‘Leasing’ de reikwijdte aangepast, aanvullende toelichtingsbepalingen en de mogelijkheid opgenomen om IFRS 16 ‘Leases’ toe te passen in plaats van de bepalingen in het hoofdstuk zelf (RJ 292.101). Met de mogelijkheid om IFRS 16 ‘Leases’ toe te passen beoogde de RJ te faciliteren dat bijvoorbeeld een rechtspersoon die zijn jaarrekening opstelt op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de verwerking van leaseovereenkomsten aansluiting houdt met zijn moedermaatschappij die op basis van IFRS rapporteert.

Uit de evaluatie blijkt dat de mogelijkheid tot toepassing van IFRS 16 in de Nederlandse regelgeving aansluit bij oorspronkelijk gesignaleerde behoefte, waaronder het kunnen hanteren van IFRS 16 door rechtspersonen waarvan de moedermaatschappij op basis van IFRS rapporteert. De RJ heeft, naar aanleiding van de evaluatie, besloten geen wijzigen aan te brengen in hoofdstuk 292 ‘Leasing’.

De gehele RJ-Uiting is hier te downloaden bij de RJ. De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen.

