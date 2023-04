Toezichthouder bezorgd om overname accountants door investeerders

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten is bezorgd over de trend dat investeerders accountantskantoren overnemen. Het kan de kwaliteit van de controles die accountants verzorgen in de weg staan, vreest de AFM die de trend scherp in de gaten zegt te houden. Ook is de waakhond bang dat de onafhankelijkheid van accountants in het geding komt.

Investeerders zijn gericht op groei en daardoor kunnen accountants commerciële belangen zwaarder laten wegen dan de kwaliteit van hun controles. Private-equitypartijen zullen namelijk willen dat bedrijven die ze overnemen zich richten op groei of meer winstgevendheid. Dat kan volgens de AFM leiden tot kostenbesparingen en het nemen van risico’s door de accountants.

Mogelijkheid tot belangenverstrengeling

Ook is er de mogelijkheid tot belangenverstrengeling of de schijn daarvan. Investeerders hebben doorgaans een portefeuille van bedrijven waar ze geld in steken. Accountants kunnen dan die bedrijven al niet meer controleren. Bovendien maakt de AFM zich zorgen over het feit dat de meeste investeerders na vijf tot zeven jaar investeringen willen verkopen met winst. Dat levert commerciële druk op en ook onzekerheid, vreest de waakhond.

