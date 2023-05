Amerikaanse Federal Reserve schroeft rente verder op

De Federal Reserve heeft de Amerikaanse rente opnieuw opgeschroefd, met een kwart procentpunt. Daardoor ligt het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten nu tussen de 5 en 5,25 procent. Maar mogelijk was het voorlopig de laatste renteverhoging. De beleidsbepalers van de Amerikaanse centrale bank stellen dat verdere verhogingen afhangen van hoe de economie zich ontwikkelt.

Die opmerking geeft de Fed wat ruimte om te kijken wat het omvallen van de First Republic Bank deze week voor gevolgen heeft. In 2006 paste de centrale bank zijn taal op een vergelijkbare manier aan toen een einde werd gemaakt aan renteverhogingen. Maar tegelijkertijd is de inflatie nog altijd verhoogd, merkte de Fed op. Ook komen er nog steeds nieuwe banen bij, wat ook duidt op een weerbare economie.

Economische groei viel tegen

De economische groei in het eerste kwartaal viel evenwel tegen. Ook hebben huishoudens en bedrijven het steeds moeilijker om aan leningen te komen, wat “gevolgen kan hebben voor de economische activiteit, vacatures en de inflatie”, aldus de Fed.

In zijn toelichting zei Fed-president Jerome Powell dat de rente nu mogelijk hoog genoeg is om de economie genoeg te beteugelen. Op die manier kan de inflatie teruglopen, maar dat kan ook leiden tot een recessie. Powell zelf denkt niet dat die er komt in de VS. Volgens de Fed-preses is de arbeidsmarkt nog erg krap. Hij wijst dat erop dat bedrijven nog bezig zijn met groeien.

De komende weken en maanden zullen de beleidsbepalers van de Fed goed kijken naar macro-economische gegevens, zei Powell. Dat vergroot de mogelijkheid dat de centrale bank bij de volgende vergadering in juni niet met een nieuwe renteverhoging komt. Beleggers houden evenwel nog altijd rekening met meerdere verhogingen dit jaar.

Hoogste niveau in zestien jaar

De rente is nu op het hoogste niveau in zestien jaar. De afgelopen tien vergaderingen verhoogde de Fed de rente.

Volg Executive Finance op LinkedIn!