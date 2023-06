ATR: bedrijven 200 miljoen duurder uit door regels van ministeries

Er is op ministeries te weinig aandacht voor verlaging van de regeldruk voor bedrijven. Dat concludeert het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in zijn dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Ondernemers waren 194 miljoen euro kwijt om te voldoen aan rijkswetgeving geïntroduceerd in 2022, valt te lezen in het rapport.

Beleidsmakers vertalen nieuwe wetsontwerpen regelmatig onvoldoende door naar de praktijk, zegt Marijke van Hees, voorzitter van het ATR. “Doelgroepen zijn soms niet in kaart gebracht of het is niet duidelijk wat ondernemers moeten doen om aan de regelgeving te voldoen. De noodzaak van een nieuwe wet is soms ook niet voldoende onderbouwd.”

Is een wet noodzakelijk?

Het ATR wil voorkomen dat bedrijven en burgers worden opgezadeld met onnodige regeldruk en daaruit voortvloeiende kosten. Het adviesorgaan kijkt het liefst in een vroeg stadium of een wet noodzakelijk is en of er geen andere manieren zijn om het beoogde doel te bereiken.

Een deel van het probleem is dat de kosten van regels voor rekening van burgers en bedrijven zijn, terwijl ministeries vooral oog hebben voor hun eigen begroting.

