Belastingvoordeel duurzame investeringen bijna verdubbeld in 2022

Bedrijven hebben vorig jaar fors meer verduurzamingsmaatregelen genomen die belastingvoordeel opleverden. Het totale bedrag aan belastingmeevallers dat ze tegemoet kunnen zien is bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, van 119 miljoen tot 229 miljoen euro, becijfert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De dienst voert twee regelingen uit waarmee de overheid investeringen in milieuvriendelijke technieken extra aantrekkelijk maakt. Een factor die bijdroeg aan de sterke groei, was de hoge gasprijs. Doordat de prijs van aardgas sterk toenam na de Russische invasie van Oekraïne, gingen veel ondernemers op zoek naar mogelijkheden om minder gas te gebruiken.

Ook grondstofprijzen stegen en de aftrekpercentages werden verhoogd, waardoor iedere investering in schone techniek meer belastingaftrek opleverde dan over 2021. Volgens de RVO-rapportage steeg het totale bedrag aan milieuvriendelijke investeringen die voor de belastingkorting in aanmerking kwamen met 15 procent, tot bijna 4 miljard euro.

Duurzame gebouwen

Het grootste deel van het bedrag, bijna 1,7 miljard euro, ging naar de bouw van duurzame gebouwen of de verduurzaming van bestaande panden. “De belangstelling om te investeren in circulaire en duurzame gebouwen en woningen blijft groot”, stelt de dienst vast. Ook technieken voor hergebruik van materialen, en verlenging van de levensduur van producten, waren in trek.

Het belastingvoordeel dat te maken heeft met bijdragen aan een ‘circulaire economie’, waarin zo min mogelijk wordt verspild en grondstoffen optimaal worden gebruikt, nam toe met bijna 60 procent. In totaal was hier een bedrag van 71 miljoen euro mee gemoeid.

Duurzame mobiliteit

Ook in duurzame mobiliteit werd veel geïnvesteerd, maar de investeringen daarin die onder de gunstige regelingen vallen, waren met bijna een miljard euro lager dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat elektrische personenauto’s inmiddels “zodanig gangbaar zijn” dat ze niet meer onder de twee gunstige belastingregelingen vallen. Investeringen in elektrische bestelauto’s mochten wél worden afgetrokken. Daarin werd 220 miljoen euro geïnvesteerd.

Een derde grote categorie is landbouw. Onder meer aan duurzame kassen en productiesystemen voor algen en zeewier besteedden ondernemers ruim een half miljard euro volgens het jaaroverzicht van de twee regelingen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!