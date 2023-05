Blog: ECB nog niet klaar met rente verhogen

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde afgelopen donderdag de depositorente met 0,25 procent tot een stand van 3,25 procent. Bij het vorige rentebesluit van maart verhoogde de ECB nog met 0,50 procent. Dat de ECB het tempo van renteverhogingen zou gaan verlagen, was conform de marktverwachtingen, blogt Harco Nijland, senior adviseur EY.

Volgens ECB-voorzitter Christine Lagarde was er een goede consensus over deze stap. Enkele leden wilden een verhoging met 0,50 procent, terwijl niemand de rente ongewijzigd wilde laten. Over eventuele toekomstige rentestappen zei Lagarde ‘there is still more ground to cover’ en ‘inflation is still too high’. Dat duidt erop dat er nog een of meerdere rentestappen mogelijk zijn. Verder wilde Lagarde niks weten over een eventuele pauze in renteverhogingen en al helemaal niet over renteverlagingen.

De markt rekent er momenteel op dat nog twee verhogingen van 0,25 procent plaats zullen vinden bij de rentebesluiten van 15 juni en 27 juli aanstaande. Dit zou betekenen dat de ECB-depositorente een piek van 3,75 procent bereikt. Deze inzichten kunnen overigens nog wijzigen als economische data mee- of tegenvalt. Lagarde benadrukte immers nogmaals dat het toekomstige rentepad ‘data dependent’ is.

Voor wat betreft de verwachtingen omtrent de toekomstige standen van de 3-maands Euribor, rekent de markt nu op een piek rond 3,70 procent in het najaar. Voor de jaren daarna wordt een beperkte terugval verwacht tot niet lager dan 2,50 procent.

Fed wel (bijna) klaar

Bij het rentebesluit van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, waren andere geluiden te horen. De renteverhoging was weliswaar met 0,25 procent gelijk aan die van de ECB maar in Amerika lijkt de piek in de rente wel te zijn bereikt. Officieel wilde Federal Reserve voorzitter Jerome Powell geen toezegging doen dat een pauze in de renteverhogingscyclus nabij is, maar uit zijn toonzetting tijdens de toelichting op het rentebesluit trokken handelaren de conclusie dat de komende twee vergaderingen (juni en juli) geen verhogingen meer zullen plaatsvinden. Voor het rentebesluit van september wordt nu zelfs al gerekend op een renteverlaging.

De huidige omstandigheden hebben inderdaad minimaal een pauze in de verhogingscyclus wat waarschijnlijker gemaakt. De economische groei in de Verenigde Staten is aan het vertragen en de inflatie aan het dalen.

Daar is de Amerikaanse bankencrisis nog bijgekomen. Met name de Amerikaanse regionale banken hebben veel last van de gestegen rente en deze banken blijven in de problemen raken. De kredietomgeving zal door deze problemen minder gunstig worden voor Amerikaanse bedrijven en gezinnen. Minder kredieten leidt tot minder economische groei, waardoor de druk op de inflatie ook afneemt. Op die manier helpt de bankencrisis de Federal Reserve bij haar inflatiebestrijding.

QT in eurozone stapje dichterbij

Voor wat betreft de opkoopprogramma’s van obligaties had Lagarde een verrassing voor de markt. Ze deelde nu al mede dat het herbeleggen van afgeloste obligaties in het Asset Purchase Programme (APP) vanaf juli zal worden stopgezet. Momenteel wordt nog de helft van de afgeloste obligaties binnen dat programma herbelegd. Volgens Lagarde betekent dit dat maandelijks voor 25 miljard euro minder obligaties worden aangekocht. Minder aankopen van obligaties, zorgt voor minder neerwaartse druk op de langere rentes, waardoor deze meer ruimte krijgen om te stijgen. Met het stoppen van het herbeleggen van obligaties zet de ECB een verdere stap in de richting van Quantitative Tightening (QT), de tegenhanger van Quantitative Easing (QE). Middels QE heeft de ECB door het massaal opkopen van obligaties jarenlang de rentes met alle looptijden laag weten te houden. Voorzichtig wordt deze obligatieportefeuille nu weer afgebouwd. Het herbeleggen van afgeloste obligaties in het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) gaat overigens nog gewoon door tot in 2024, aldus Lagarde. Ook zijn er nog geen plannen om de eerder door de ECB gekochte obligaties daadwerkelijk te gaan verkopen in de markt.

