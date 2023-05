CBS bevestigt inflatiecijfer van ruim 5 procent in april

Consumentengoederen en -diensten waren in april 5,2 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers. Het inflatiecijfer komt overeen met een eerder gemelde snelle raming. In maart was de inflatie 4,4 procent.

De algehele inflatie liet daarmee in april weer een opleving zien. Dat kwam vooral doordat de energieprijzen vorige maand minder sterk daalden dan in maart. Energie, zoals gas, elektriciteit en stadsverwarming, was in april 32,2 procent goedkoper. In maart waren de prijzen nog 36,5 procent lager.

Benzine goedkoper

Benzine was vorige maand 11,1 procent goedkoper en in maart lag de prijs 20,8 procent lager. Het effect van de accijnsverlaging op motorbrandstoffen in april vorig jaar werkt volgens het CBS vanaf april dit jaar niet meer door in de inflatie.

De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak gingen opnieuw omhoog, maar wel wat minder sterk dan in maart. In april waren voedingsmiddelen 15,9 procent duurder dan een jaar eerder. In maart was dat 18,4 procent. Vooral de prijsontwikkeling van vlees, groenten en zuivel droeg hieraan bij.

Het CBS publiceert naast het algemene inflatiecijfer maandelijks ook wat de inflatie is exclusief de prijsontwikkeling van energie, zoals gas, elektriciteit en stadsverwarming, en brandstof. Exclusief de prijzen van energie en brandstof kwam de inflatie vorige maand uit op 7,8 procent. In maart was de prijsstijging op jaarbasis 8,1 procent.

