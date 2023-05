Destructieve dynamieken staan succesvolle en prettige samenwerking in de weg

Aan irritaties, slechte samenwerking en teleurstellende resultaten op de werkvloer liggen vaak terugkerende patronen ten grondslag, zeggen organisatiewetenschappers Hans van Dijk en Stefan Cloudt. Zij bundelden inzichten uit hun onderzoek naar dynamiek op de werkvloer in een nieuw boek getiteld ‘Destructieve Dynamieken’.

In dit onderscheiden de auteurs negen veelvoorkomende dynamieken die de sfeer op de werkvloer behoorlijk kunnen verpesten. De onderzoekers willen met het boek handvatten bieden voor organisaties om destructieve dynamieken te (h)erkennen en aan te pakken.

Schadelijke invloed

Hans van Dijk: “Destructieve dynamieken hebben een schadelijke invloed op samenwerking en resultaten, maar ook op individuen. Wij hebben in kaart gebracht welke dynamieken we kunnen onderscheiden en hoe deze ontstaan. Op basis daarvan zijn we tot negen destructieve dynamieken gekomen die de sfeer op de werkvloer behoorlijk kunnen verpesten. Denk bijvoorbeeld aan een kritische en prestatiegerichte omgeving, die medewerkers onzeker maakt en zorgt dat ze geen risico’s meer durven nemen. Een andere veelvoorkomende dynamiek is het ‘wij-zij’ gevoel en polarisatie op de werkvloer. Dit ontstaat vaak in een competitieve omgeving waarin groepen medewerkers en afdelingen onderling concurreren om middelen en macht in de organisatie.”

Patronen doorbreken

Deze patronen zijn niet altijd gemakkelijk te herkennen en nog moeilijker te doorbreken. Het boek heeft als doel management en HR-professionals interactiepatronen binnen hun eigen organisatie te helpen herkennen en duiden. Het helpt dynamieken te identificeren en te reflecteren op de eigen rol hierin. Van Dijk en Cloudt: “Inzicht in destructieve dynamieken helpt om te snappen waar je mee te maken hebt. En dan kun je gaan werken aan oplossingen. Met betere samenwerking en een prettigere werksfeer als resultaat.”

