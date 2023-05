‘Duurzame bedrijven bestaan (nog) niet’

Patagonia, het duurzame kledingmerk, ziet zichzelf niet als een duurzaam bedrijf zo communiceerden zij onlangs. En daarin hebben ze natuurlijk gelijk. Duurzame perfectie bestaat niet, eenvoudigweg omdat alles wat we nodig hebben om te wonen, reizen, werken, eten etc. gebruik maakt van grondstoffen uit de natuur.

Dat gebruik geeft altijd een negatieve impact op die natuur. De kunst en uitdaging is die negatieve impact zo beperkt te houden dat de aarde er mee overweg kan. Zover zijn bedrijven nog lang niet. Dat geldt niet enkel voor Patagonia maar voor elk ander bedrijf. Ook voor een duurzame bank. Het ene bedrijf zal meer werk aan de winkel hebben dan het andere, maar geen enkel bedrijf is er al.

Proces stopt niet

Er zit waarschijnlijk geen eindpunt aan die verbeteringen. Steeds meer mensen binnen maar vooral buiten Nederland willen een meer welvarend bestaan. Nieuwe technieken zullen bovendien om nieuwe grondstoffen vragen. Dat proces stopt niet. Daarom zal het hoe dan ook duurzamer moeten. Met de grenzen van de planeet valt namelijk niet te sollen.

Nieuwe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid blijven zich voordoen waardoor bestaande oplossingen in de toekomst zullen tekortschieten. Zonnepanelen zijn al fors beter dan kolencentrales maar herbruikbare zonnepanelen zijn nóg veel beter. Hergebruikt polyester is beter dan nieuw polyester maar biobased polyester is nog beter. Totdat biobased plastic vervangen wordt door biologisch afbreekbaar biobased polyester.

Continu verbeterproces

Duurzaamheid is met andere woorden een continu verbeterproces zonder eindpunt. Het laat zich meten in tussentijdse stappen die continue verbetering brengen op weg naar brede welvaart voor iedereen, binnen de grenzen van de aarde. Patagonia is daarmee niet alleen vooruitstrevend in het handelen maar ook in hun communicatie. Daarmee zijn ze een voorbeeld voor alle bedrijven, duurzaam én niet duurzaam.

Auteur: Piet Sprengers, Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid ASN Bank

