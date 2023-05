Essent voert wijzigingen door in management

Na twee succesvolle jaren als CFO bij Essent is Christopher Börger gevraagd om de nieuwe CFO te worden voor E.ON in het Verenigd Koninkrijk. Zijn nieuwe uitdaging start op 1 juli 2023. De huidige CFO voor E.ON in Italië, Christian Zaum, volgt hem vanaf die datum op.

Börgers uitgebreide E.ON-carrière bracht hem al van Duitsland naar Hongarije en het Verenigd Koninkrijk, waar hij eerder de functie van Director Controlling vervulde. Na zijn avontuur bij Essent keert hij daar nu terug in de functie van CFO.

Zaum, de huidige CFO voor E.ON in Italië, is geboren in Duitsland. Hij woonde en werkte echter het grootste deel van de afgelopen twintig jaar in het buitenland. Na een PhD in Financiële Economie begon hij in 2011 zijn carrière bij E.ON bij de centrale afdeling Group Controlling. Hij werkte bijna vijf jaar bij Enerjisa (E.ON in Turkije) en bijna drie jaar bij E.ON in Italië, voorafgaand aan deze nieuwe uitdaging bij Essent.

