Eumedion: IAASB moet strategie en werkplan sneller uitvoeren

Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers, wil dat de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) meer haast maakt met de eigen strategie en werkplan. Vooral rondom ESG-informatie is haast geboden.

Eumedion verwelkomt de algemene richting van de voorgestelde strategie en het werkplan 2024-2027 van de IAASB, stelt in haar eigen nieuwsbrief. Maar het ontbreekt in de IAASB-voorstellen aan urgentie om de strategie en het werkplan tijdig uit te voeren, schrijft Eumedion in haar reactie op een IAASB-consultatiedocument over de toekomstplannen.

Snelheid geboden

In de reactie stelt Eumedion dat de IAASB zich zou moeten committeren aan het versneld uitvoeren van zijn strategie en werkplan, vanwege de harde ESG-vereisten die een groeiend aantal jurisdicties wil implementeren voor de jaarverslaggeving.

Tijdigheid is volgens de beleggersorganisatie niet alleen nodig bij het ontwikkelen en vaststellen van de controlestandaarden, maar ook bij het plan om de governance van de IAASB te hervormen. Het hervormingsproces was al in 2017 gestart en zou volgens de voorgestelde plannen pas in 2027 hoeven te zijn voltooid.

