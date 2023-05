Expertgroep doet oproep: denk mee over herijking van beroepsprofiel accountant

Begin april hebben de Kwartiermakers Toekomst Accountancy en de NBA gezamenlijk een expertgroep benoemd met als opdracht om in september 2023 te komen tot een advies over de volgende belangrijke en onderling samenhangende onderwerpen: Herijking van het beroepsprofiel (of profielen) van de accountant en de wijze waarop (de governance van) de opleiding is ingericht, zowel theoretisch als praktisch, van startbekwaam tot vakbekwaam. Ten behoeve van haar opdracht doet de expertgroep deze oproep om mee te denken.

In hun vierde en vijfde voortgangsrapportages adviseren de Kwartiermakers de minister van Financiën een grondige herijking van het beroepsprofiel van accountants en van (het stelsel van) de accountantsopleiding. Als redenen noemen zij onder meer: de opleiding zit overvol, de stringente toepassing van eindtermen staat innovatie in de weg en de omgeving waarin de accountant werkt verandert snel.

Fundamentele heroriëntatie

Ook het NBA-bestuur heeft in het jaarplan 2023 en tijdens de ALV in december 2022 aangegeven dat er voor de opleiding sprake is van de noodzaak tot ‘een fundamentele heroriëntatie’ die moet leiden tot een aangepast beroepsprofiel en aanpassingen in het onderwijs.

Opgeteld is dit dan ook hét moment om uw visie hierop met de expertgroep te delen. U doet dit rechtstreeks aan de expertgroep via: beroepsprofiel@nba.nl.

