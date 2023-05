Finance week: financiële markten scherp op onderhandelingen schuldenplafond VS

De financiële markten houden in de nieuwe beursweek waarschijnlijk vooral de onderhandelingen over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond in de gaten. Zonder politiek akkoord zouden de Verenigde Staten rond 1 juni zonder geld komen te zitten. Dat kan wereldwijd voor grote financiële onrust zorgen.

Op de beursvloeren leefde afgelopen week nog hoop dat de partijen erin zouden slagen om snel een akkoord te bereiken. Maar vrijdag werden de onderhandelingen over het schuldenplafond onderbroken omdat de delegaties het niet eens konden worden. Dit weekend leek de afwezigheid van president Joe Biden verdere voortgang in de gesprekken in de weg te zitten. Biden was in Japan om de G7-top bij te wonen.

Allerlei scenario’s

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) verklaarde zondag in tv-programma Buitenhof dat het een “catastrofale ontwikkeling” zou zijn voor de wereldeconomie als geheel, als de Amerikanen straks opeens niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De ECB bereidt zich volgens haar voor op allerlei scenario’s. Maar ze gaf aan “vertrouwen te hebben in het gezond verstand” van de Amerikaanse politici om het zover niet te laten komen.

Beleggers verwerken komende dagen verder onder meer de resultaten van Ryanair en het Amerikaanse chipconcern Nvidia. Ook komen er weer veel macro-economische gegevens naar buiten. Zo volgt een tweede raming van de economische groei in de Verenigde Staten. In Nederland publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) updates over het consumentenvertrouwen en de investeringen.

Aandeelhoudersvergadering Shell

Dinsdag is ook de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. Die trekt altijd veel aandacht, ook omdat er doorgaans veel klimaatactivisten op af komen. Vorig jaar moest de bijeenkomst in Londen nog tijdelijk worden stilgelegd vanwege klimaatprotesten. Milieuactivisten schreeuwden in de zaal onder meer “Shell must fall” en sommige demonstranten lijmden zich vast aan hun stoelen.

Ook dit jaar lijkt het klimaat weer een belangrijk thema te worden in de vergadering. Shell wil dat de bedrijfstakken op het gebied van hernieuwbare energie winstgevender worden en niet alleen een lagere CO2-uitstoot opleveren, heeft een hoge bestuurder van Shell afgelopen week nog gezegd. De minder succesvolle onderdelen die zich bezighouden met schone energie zouden moeten worden afgestoten.

