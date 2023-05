Finance week: kwartaalcijfers en blik op Turkije

Beleggers krijgen aankomende beursweek opnieuw kwartaalresultaten van enkele grote bedrijven te verwerken. In Nederland is het de beurt aan verzekeraar Aegon terwijl in de Verenigde Staten supermarktconcern Walmart de boeken opent. Daarnaast zal er veel aandacht uitgaan naar signalen dat de Amerikaanse economie wel of niet in een recessie belandt. Ook de verkiezingen in Turkije kunnen financiële markten in beweging zetten.

Op de handelsvloeren wordt er steeds meer rekening mee gehouden dat de Federal Reserve de rentes in de VS niet verder meer zal verhogen om de inflatie in te dammen. Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse koepel van centrale banken, hintte daar na de laatste rentevergadering op. Daarbij zei hij ook dat de hogere leenkosten impact hebben op bedrijven, maar waarschijnlijk nog geen economische krimp veroorzaken.

Verkoopcijfers van Amerikaanse winkeliers en nieuwe informatie over de productie van de industrie kunnen daar meer inzicht in geven. Daarnaast zullen beleggers oog hebben voor de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten, die vorige week een stijging lieten zien.

Nervositeit

Op de achtergrond speelt de nog altijd aanwezige nervositeit rond kleinere Amerikaanse banken, waarvan er dit jaar drie zijn omgevallen. Daarnaast ruziën Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Als dat niet wordt verhoogd, kunnen de VS binnenkort bepaalde betalingen niet meer uitvoeren wat zowel in het binnenland als wereldwijd tot grote financiële onrust kan leiden.

In Nederland maakt naast Aegon ook beursuitbater Euronext de resultaten van het eerste kwartaal bekend. Daarnaast komen distributeur en groothandelsbedrijf B&S, laadpalenfabrikant Alfen en pakketkluizenbedrijf Inpost met cijfers. Uit Duitsland komen ook de kwartaalresultaten van Commerzbank.

Turkse verkiezingen

Volgers van de zogeheten ‘opkomende markten’ kijken waarschijnlijk met extra aandacht naar de uitslag van de Turkse verkiezingen van zondag. De waarde van de Turkse lira is de afgelopen jaren tot een recorddiepte gedaald, terwijl de inflatie in het land erg hoog is. Dat komt voor een groot deel door de onorthodoxe ideeën rond rentes en prijsstijgingen die de huidige leider van het land, Recep Tayyip Erdogan, aanhangt. Zijn grote uitdager, Kemal Kilicdaroglu, heeft kiezers beloofd de centrale bank weer gangbaar monetair beleid te laten uitvoeren om de nationale munt en prijzen te stabiliseren.

