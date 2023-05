Finance week: Stroom bedrijfscijfers centraal

Het sentiment op de aandelenmarkten wordt deze week naar verwachting weer vooral bepaald door een grote stroom bedrijfscijfers. Zo openen in Nederland PostNL, ABN AMRO, Ahold Delhaize en ING de boeken. In de Verenigde Staten is het de beurt aan onder meer entertainmentconcern Disney.

Beleggers krijgen direct aan het begin van de beursweek op maandag de kwartaalresultaten van PostNL te verwerken. Het zijn de eerste cijfers nadat het postbedrijf de omzet en winst over vorig jaar zag dalen. In februari kondigde PostNL bovendien aan tot driehonderd banen te willen schrappen, met name management- en ondersteunende posities op de afdeling Pakketten.

Brits rentebesluit

Donderdag wordt de beurshandel mogelijk in beweging gezet door een Brits rentebesluit. Economen verwachten dat de Britse centrale bank de rente met nog eens een kwart procentpunt gaat verhogen, in een poging om de hoge inflatie te beteugelen.

Afgelopen week krikte de Europese Centrale Bank (ECB) de rente ook al opnieuw op, met 25 basispunten. Dat was wel een minder grote rentestap dan de vorige verhoging van een half procentpunt. De rente is nu terug op het niveau van 2008, aan het begin van de financiële crisis.

Woensdag publiceert ABN AMRO zijn resultaten over het eerste kwartaal, gevolgd door ING op donderdag. Beleggers kijken onder meer uit naar in hoeverre de bankconcerns last hebben gehad van de recente onrust in de financiële sector.

Aandeelhoudersvergadering Philips

Dinsdag komt Philips mogelijk in beweging. Het zorgtechnologiebedrijf houdt dan zijn aandeelhoudersvergadering. Vakbonden waarschuwden onlangs voor stakingen bij Philips komende week omdat het concern niet tegemoet wil komen aan eisen voor een nieuwe cao.

Het bedrijf beleefde afgelopen jaar een naar eigen zeggen zeer teleurstellend jaar, waardoor de top van Philips afzag van bonussen. Het concern kampte nog steeds met tegenvallers rond de slaapapneu-apparaten en had ook nog problemen in de leveringsketen. Philips kondigde eerder een reorganisatie aan waardoor in totaal 10.000 banen verdwijnen de komende jaren.

Ook maritiem dienstverlener SBM Offshore, baggeraar Boskalis, Vastned Retail en producent van elektromagnetische componenten Kendrion openen komende week de boeken over het afgelopen kwartaal.

