Grausgruber nieuwe CFO Amsterdamse fintech

Peter Grausgruber is de nieuwe Chief Financial Officer van de Amsterdamse fintech Fourthline.

In zijn laatste functie was Grausgruber de Group CFO van Bitpanda, een marktplaats voor digitale activa. Zijn opdracht is om de groei van het bedrijf te stimuleren en de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Bij Fourthline werken meer dan 270 tech en compliance experts in Nederland, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In april haalde het bedrijf voor 50 miljoen aan groeikapitaal op.

