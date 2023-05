“Ik maak me hard voor meer diversiteit in de IT”

Het aantal vrouwen dat werkt in de IT steekt schril af vergeleken met het aantal mannen. Daar bovenop komt nog dat vrouwen minder managementposities invullen. Joyce van Donk (38), CFO van Ordina, hoopt een rolmodel te kunnen zijn. Als vrouw kun je in de IT werken én een managementrol vervullen. “Ik hoop vrouwen te stimuleren om zich hard te maken voor hun ambitie.”

Van Donk is sinds januari 2021 CFO van Ordina nadat zij het stokje overnam van haar voorgangster Annemieke Den Otter. “Het was bij mijn komst in 2014 bij Ordina geen doel op zich om CFO te worden. Maar toen ik zag wat de rol behelsde, vond ik het wel heel interessant. Met name om vanuit finance breder te kijken aar de organisatie. De omvang van Ordina maakt dat de CFO-rol een breed karakter heeft, met een sterke connectie met de rest van de organisatie. Dat sprak mij aan.”

Leren keuzes maken

Van Donk is Annemieke Den Otter nog altijd dankbaar voor de begeleiding die ze heeft gehad. “Vanuit mijn vorige functie als financieel directeur heb ik veel met haar opgetrokken. Wij hebben veel gespard en vanuit haar kant kwam er ook coaching. Over de inhoud van de functie, maar ook over de hectiek die erbij hoort en de spannende elementen, zoals op een podium staan en belangrijke keuzes maken. Ik moet goed zijn op de inhoud, maar ik moet me ook bewust zijn van hoe ik dat overbreng en hoe ik impact probeer te maken. Ik heb maar een beperkt aantal uren per dag en daarin moet veel gebeuren. Dus hoe maak je keuzes?”

“Ik hoop vrouwen te stimuleren om zich hard te maken voor hun ambitie.”

Benaderbaar

Als CFO hoopt Van Donk benaderbaar te zijn voor haar collega’s. “Ik hoop dat collega’s mij zien als iemand die openstaat voor anderen en dat ik niet alleen de persoon ben van de cijfertjes. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat ik als CFO stevig in mijn schoenen sta om te zorgen dat de zaken hier goed lopen. Dat de medewerkers de juiste ondersteuning krijgen en dat ze daarmee met elkaar kunnen werken aan de goede resultaten die door de hele organisatie worden gedragen.”

Digitaal kopje koffie

Met het initiatief een ‘digitaal kopje koffie’ gaan alle medewerkers in de organisatie, inclusief de raad van bestuur en het management, in gesprek met elkaar. “Dit is ontstaan tijdens de coronacrisis, toen wij ook massaal thuiswerkten. Elke twee weken word je digitaal willekeurig aan iemand gekoppeld. Alsof je elkaar een kwartiertje bij de koffieautomaat tegenkomt. Op die manier leer je veel collega’s kennen. Daarnaast vinden wij het als management heel belangrijk dat onze strategie door iedereen wordt begrepen en gedragen. Hiervoor houden wij ook sessies. Daarin vertalen wij onze strategie naar het dagelijkse werk van de medewerkers. Dat zij snappen waar wij heen willen en hoe zij daaraan in hun dagelijkse werk kunnen bijdragen.”

Joyce van Donk: “Ik ben niet huiverig om te zeggen dat ik soms iets ook niet weet.” Foto: Cor Salverius

Rolmodel

Van Donk is nog maar 38 jaar oud en bekleedt toch al een toppositie in de organisatie. “Mensen vragen mij wel eens hoe ik nu al ben terechtgekomen op deze positie. Ik ben er trots op dat ik deze positie mag invullen en dat ik een dergelijke kans heb gekregen bij Ordina. Ik probeer hierbij ook wel een rolmodel te zijn voor andere vrouwen. Al ben ik daar soms wat bescheiden in. Het onderwerp diversiteit vind ik heel belangrijk. Zeker binnen IT, waar mannen oververtegenwoordigd zijn, maar dat is in finance en op managementvlak niet anders. Ik vind het belangrijk te laten zien dat het anders kan en hierover het gesprek aan te gaan. Bij Ordina zijn we heel actief bezig om vrouwen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Ik maak me hard voor vrouwelijke collega’s.”

Kwetsbaarheid tonen

Hoewel Van Donk in haar positie er soms niet aan ontkomt directief te zijn, gaat ze in de basis voor samenwerking. “Ik ben een open persoon en luister zonder vooroordelen en aannames naar mensen. Ik probeer mensen met elkaar in verbinding te brengen. Ik geloof veel meer in samen een probleem oplossen dan dat ik er als leider boven ga staan en alle lijntjes uitzet. Daarvoor moet ik ook een open houding aannemen en mijn kwetsbaarheid tonen. Ik ben niet huiverig om te zeggen dat ik soms iets ook niet weet. Maar vervolgens ga ik wel met alles wat ik in me heb proberen tot een antwoord of een oplossing te komen.”

“Het is soms best spannend om me kwetsbaar op te stellen”, geeft Van Donk toe. “Zeker als het spannend wordt en je weet dat iets echt moet slagen. Dan wil je het liefst de controle pakken. Maar tegelijkertijd wil je collega’s de ruimte geven zelf kansen te pakken om zich te ontplooien.”

“Ik maak me hard voor vrouwelijke collega’s.”

Coachende rol

Van Donk stelt zich graag dienstbaar op richting (jongere) collega’s. “Jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan, zijn vaak té gefocust op hun eigen rol. Ze vergeten daarbij het grote plaatje. Ik praat daar geregeld over. Hoe ze hun eigen rol in de complete organisatie kunnen zien. Wat een individu doet, heeft namelijk ook invloed op het geheel. En ik vind het heel leuk om met mensen in gesprek te gaan over hun eigen toekomst. Ik merk namelijk vaak dat mensen graag hun opties openhouden, maar het is niet erg om vol voor een positie te gaan. Je mag best je ambities kenbaar maken.”

Diversiteit en inclusie

Over haar eigen ambities zegt Van Donk: “Mijn primaire focus ligt nu eerst bij Ordina. Om de organisatie de volgende stap te laten zetten richting een digitale businesspartner. Dat zijn grote stappen. Zowel in processen als voor de collega’s op de werkvloer. Het is een traject dat nog enkele jaren in beslag gaat nemen en waarbij we veel mensen mee moeten nemen. Ik hoop dat we over een aantal jaren kunnen terugkijken en kunnen zeggen dat we zijn geslaagd in onze missie. Daarnaast blijf ik aandacht besteden aan het belang van diversiteit en inclusie. Dat is enerzijds het aandeel vrouwen in IT, maar het gaat natuurlijk veel breder dan dat, zoals culturele diversiteit. Zo wil ik het onderwerp neurodiversiteit ook op de agenda zetten. Er werken bij Ordina veel mensen met een neurodivers brein. Dat kan het gaan om autisme, maar ook bijvoorbeeld om dyslexie, dyscalculie of ADHD. Mensen die een dergelijke diagnose hebben, krijgen vaak een soort stempel. Maar wij geloven bovenal in hun unieke eigenschappen. Ook geloven wij in divers samengestelde teams waarbij verschillende perspectieven en manieren van denken tot betere oplossingen komen. Dus iedere medewerker is voor ons even waardevol, zolang ze in hun kracht staan. Je moet je er dus bewust van zijn wat iedereen nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen. Iedereen moet de ruimte krijgen zichzelf te kunnen zijn en zich vrij voelen over hun talent en mogelijke uitdagingen. De werkomgeving moet voor hen geen belemmering vormen.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!