Innovaties binnen Europa met één aanvraag beschermd

Ondernemingen kunnen met één aanvraag hun uitvinding beschermen in 17 landen van de Europese Unie. Dat is mogelijk zodra op 1 juni het unitair octrooi van kracht wordt.

Ook opent dan in Den Haag een vestiging van de nieuwe Europese rechtbank voor octrooirechtszaken – het Unified Patent Court. Hierdoor wordt het beschermen van uitvindingen en innovaties eenvoudiger, efficiënter en goedkoper. Daar profiteren grote en kleine Nederlandse bedrijven van, maakte minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat bekend bij de opening van het Unified Patent Court.

Vernieuwd Europees octrooisysteem

Het Europees octrooisysteem wordt vernieuwd door de introductie van het unitair octrooi vanaf 1 juni 2023. Met één aanvraag kunnen bedrijven het eigendomsrecht op hun innovatie beschermen en via de Europese octrooirechtbank (Unified Patent Court) handhaven in zeventien EU-landen. Bedrijven kunnen rechtszaken over Europese octrooien hier in het Nederlands en Engels voeren. Een octrooi of patent is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding van een technisch product of proces. Voor ondernemers is het van belang hun innovatie met een octrooi te beschermen om zo de concurrentie te kunnen aangaan. In 2022 vroegen Nederlandse ondernemers 6.806 Europese octrooien aan. Hiermee staat Nederland binnen de Europese Unie op de derde plaats (na Duitsland en Frankrijk).

Minister Adriaansens (EZK): “Het unitair octrooi bespaart ondernemingen tijd, energie en geld. Zij kunnen hun innovatie in één keer beschermen op een markt van 350 miljoen consumenten. Zo hebben zij geen last meer van administratieve verplichtingen en vertaaleisen van alle 17 landen.”

Versnippering tegengaan

Europese lidstaten werken nu al samen met één centrale procedure voor het aanvragen en verlenen van Europese octrooien. Na verlening is het behoud, beheer en de handhaving van octrooien in elk land echter afzonderlijk geregeld. Het unitair octrooi moet deze versnippering tegengaan. Het octrooi gaat vanaf de start gelden in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Zweden. Andere EU-landen kunnen zich later nog aansluiten.

Volg Executive Finance op LinkedIn!