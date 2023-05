Jolanda Poots-Bijl nieuwe cfo Ahold Delhaize

De raad van commissarissen van Ahold Delhaize draagt Jolanda Poots-Bijl voor als nieuwe chief financial officer en lid van de raad van bestuur.

Er wordt binnen afzienbare termijn een buitengewone vergadering van aandeelhouders georganiseerd. Na goedkeuring van de aandeelhouders neemt zij per 1 oktober de rol van cfo op zich. Medio augustus treedt zij alvast aan als executive vice president finance en lid van het executive committee. Poots-Bijl is momenteel cfo van Van Oord, een functie die zij sinds 2016 bekleedt. Zij heeft een lange financiële carrière en was cfo bij verschillende wereldwijde en beursgenoteerde bedrijven, waaronder Ordina en VolkerWessels. Ook is zij momenteel commissaris bij AkzoNobel en Pon Holdings.

Passie voor digitale transformatie

Frans Muller, ceo van Ahold Delhaize, geeft aan verheugd te zijn dat Poots-Bijl het bedrijf komt versterken. “Zij is een doorgewinterde cfo met ruime internationale werkervaring en een passie voor digitale transformatie en duurzaamheid. Ze heeft relevante ervaring in een groot aantal sectoren en brengt financieel leiderschap mee dat ons kan helpen onze Leading Together-strategie te realiseren. Ze is een gedreven leider met een scherp oog voor talentontwikkeling en zal een sterke aanvulling zijn op ons executive team. We kijken ernaar uit haar te verwelkomen.’

President-commissaris Peter Agnefjäll vult aan: “Ze heeft een track record in het vormgeven van strategie en zal de implementatie aansturen vanuit een sterke functionele leiderschapspositie, zonder de activiteiten van onze grote lokale merken uit het oog te verliezen.”

Jolanda Poots-Bijl

